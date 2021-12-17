Türkiye Gazetesi

Sarımsak sağlık açısından oldukça faydalı. İçeriğinde pek çok vitamin bulunan bu besin, başta yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlıkları gibi pek çok hastalığı önler. Ancak ağızda kötü kokuya neden olduğu için birçok kişi sarımsak yemek yerine çiğnemeden yutmayı tercih eder. Peki, sarımsak yutmak gerçekten yararlı mı? Uzman Diyetisyen Deniz Zünbülcan, hem bu konuya açıklık getirdi hem de sarımsağın faydalarını sıraladı.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirebilmek için özellikle de kış mevsiminde çoğu kişinin mutfağında bulundurduğu sarımsak pandemi döneminde popüler hale geldi. Bu popülerliği hak edecek kadar sağlığa olumlu etkileri olan sarımsak çok eskilerde hekimler tarafından bulaşıcı hastalıklardan korunmak için kullanılırdı. Bağışıklık sistemini arttırmanın yanı sıra sarımsağın sağlığa birçok faydası da var:

-Yapılan çalışmalara göre sarımsak kolesterole iyi gelir. Kandaki iyi huylu kolesterolü yükseltip kötü huylu kolesterolü ve trigliseriti düşürür.

-Kan sulandırıcı etki gösterir.

-Vücutta önemli antioksidan olan glutatyonun üretimini artırmaktadır.

-Virüslere dayanıklıdır. Sarımsak hem anti-viral hem de anti-bakteriyel özelliğe sahiptir.

-Sarımsağa keskin kokusunu, eterli ve kükürtlü yağlardan oluşan allil sülfit maddesi vermektedir. Bu madde ile hayvanlar üzerinde deney yapılmıştır ve bu deneyde allil sülfit maddesinin kanserojen maddeleri etkisiz hale getirdiği görülmüştür.

-Sarımsak ve bileşenleri tümörün yayılmasını engeller. DNA’da olan değişiklikleri önler ve onarır.

SARIMSAK YUTMAK FAYDALI MI?

Sarımsak 200’den fazla kimyasal bileşik içerir. Bunların en önemlilerinden bazıları allisin, alimin ve ajoen kükürtlü bileşiklerden oluşan uçucu yağlar ve allinaz, peroksidaz ve mirasinaz enzimleri, sakaroz, glikoz gibi karbonhidratlar, mineraller, aminoasitler, A, B1, B2, niasin ve C vitaminidir. Keskin kokusunu veren allil sülfit, kükürtlü ve eterli yağlardan oluşmuştur. Bilinenin aksine sarımsak yutmak faydalı değildir. Doğal antibiyotik olan sarımsağı yutmak yerine çiğneyerek, ezerek, rendeleyerek ya da döverek tüketmek daha doğru olacaktır.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirebilmek için özellikle de kış mevsiminde çoğu kişinin mutfağında bulundurduğu sarımsak pandemi döneminde popüler hale geldi.

SARIMSAK NASIL KULLANILABİLİR?

Günümüzde sarımsak genel olarak, kurutulmuş sarımsak, sarımsak tozu, sarımsak suyu, sarımsak püresi şeklinde kullanılmaktadır. Bunları ana yemeklerde, salatada, çorbalarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

KİMLER TÜKETMEMELİ?

Mide rahatsızlığı, tansiyonu düşük olanlar ve kan pıhtılaşma karşıtı ilaç kullanan kişiler sarımsağı dikkatli tüketmelidir. İçeriğindeki sülfürlü bileşiklerin bazı bireylerde alerjiye neden olabileceği ve sarımsağın emziren annelerde sütün tadını değiştirebileceği de unutulmamalıdır.

C vitamini ve sarımsak işe yaramıyormuş! Bağışıklık sistemini güçlendiren vitamin ve mineral gibi mikrobesinlerin, Covid-19 riskini azaltıp azaltmadığına yönelik araştırmalar devam ediyor. Buna göre D vitaminin hastalıktan korunmada çok önemli olduğunu belirten uzmanlar, normal düzeydeki D vitamini seviyelerinin Covid-19 tedavisinde avantaj sağladığını söylüyor.

Limon suyuna sarımsak atınca bakın ne oluyor! Etkisi inanılmaz... Limon ve sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor. İki şifa deposu besin bir araya gelince ise ortaya inanılmaz sonuçlar çıkıyor.