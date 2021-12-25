Türkiye Gazetesi

Soğuk havalar nedeniyle hastalıklar artıyor. Vücudumuzun daha fazla vitamin ve minerale ihtiyaç duyduğu dönemlerde kış sebzeleri imdadımıza yetişiyor.

BEYAZ LAHANA, SİNDİRİME YARDIMCI OLUYOR

Turpgiller ailesinden olan sonbahar ve de kış sebzesi olarak yetiştirilen bir lahana çeşididir. Bu sebze tam bir protein ve vitamin deposudur. B, C ve E vitaminlerini bünyesinde barındırır ve mineralden oldukça zengindir. Bu sağlık deposu sebze kalori açısından da oldukça düşüktür. Sindirime yardımcı olmakta, romatizma kaynaklı reaksiyonların azaltılmasında etkili bir sebzedir.

KARNABAHAR, KİLO KONTROLÜ SAĞLIYOR

Karnabahar sebzesi de besin içeriğinin gücü sayesinde beslenmemizde önemli bir yere sahiptir. Yüksek miktarda fosfat ve potasyum içermektedir. Ayrıca kadınlarda göğüs kanserinden koruyucu olduğu gösterilen ‘indol-3 karbonal’ içeriği bulunmaktadır. Düşük yağ ve düşük kalori içeriği ile de kilo kontrolü sağlamak isteyen kişilerin sofrasında önemli bir yere sahiptir.

Yüksek oranda A vitamini içeren karnabahar, sindirimi düzenliyor ve vücuttan zararlı bakterileri atıyor.



TURP, KANSERE DUR DİYOR



Turp; C vitamini, folik asit ve potasyumca zengin olduğu gibi aynı zamanda magnezyum ve B vitaminleri açısından da oldukça zengindir. Özellikle siyah turp köklerinin yüksek oranda antioksidan içerdiği bilinmektedir. Ayrıca turp sebzesine acı tadı veren ‘glukozinolat’ bileşikleridir. Bu bileşiğin ise metabolik hastalıklardan ve kanserden koruyucu etkiye sahip olduğu bilinmektedir.

PANCAR, KALBİ KORUYOR

Pancar lif, mineral ve vitaminlerden yana oldukça zengin bir sebzedir. Özellikle içerisindeki ‘betalain’ maddesi ile metabolik hastalıklardan koruyu etki göstermektedir. Pancar aynı zamanda yüksek nitrat içeriğine sahiptir, bu özelliği ile kan basıncını düşürdüğü ve kalbi koruduğu bildirilmiştir.

Hafıza için çay, sebze, meyve tüketin Yakın zamanda yayınlanan bir araştırma, vücuttaki iltihabı önleyen beslenmenin demans ve Alzheimer riskini düşürdüğünü ortaya koydu.

Sebze ve meyve temizliği nasıl olmalı? Vitamin ve mineralleriyle sağlığımız için faydalı olan meyve ve sebzeler, yetiştirilme esnasında birçok çevresel pisliğe maruz kalıyor. İyi yıkanmamış meyve ve sebzeleri tükettiğinizde enfeksiyon, sindirim bozuklukları gibi tehlikelerle sağlığınızı tehdit ediyor. Hâl böyle olunca da onları iyice temizlemek, güzelce yıkamak büyük önem kazanıyor.