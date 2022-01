Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü, 'ultra bulaşıcı' olarak nitelediği Omicron varyantının akciğerleri derinlemesine etkilemediğini bunun da varyantın yol açtığı enfeksiyonun hafif atlatılmasına sebep olduğunu açıkladı. Ancak uzmanlar uyarıyor: Omicron varyantının ilk çıktığı ülkelerde baskın varyant hâline gelmesine rağmen ülkemizde hâlâ Delta varyantı etkili. Bu nedenle ‘nasıl olsa hafif atlatırım’ düşüncesiyle rahat davranmayın. Bedelini yoğun bakımla ödeyebilirsiniz.

BİZDE HÂLÂ DELTA ETKİLİ

Omicron varyantının yol açtığı koronavirüs enfeksiyonu daha çok üst solunum yolu şikâyetleri ile ortaya çıkıyor. Baş ağrısı, boğaz ağrısı, seste çatallaşma, boğuklaşma, ateş, bazı vakalarda öksürük görülüyor. Omicron’un ilk olarak ortaya çıktığı Güney Afrika ve yayıldığı Avrupa ülkelerinden gelen verilerin yeni varyantın akciğerleri Delta varyantı kadar etkilemediğini gösterdiğini beliren Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kaya “Fakat halkımızdan buna güvenmemelerini rica ediyorum. Çünkü Omicron, klinik olarak Delta varyantına göre daha hafif bulgularla seyretse de hâlen dolaşımda ağırlıklı olarak delta varyantının olduğunu unutmamalıyız. Ki bu nedenle servislerde ve yoğun bakımlardaki yüksek hasta doluluk oranları da devam ediyor” dedi.

Pandeminin belirtilerinin hafif geçmesine dair bilgilerin Güney Afrika’da popülasyonun genç olması ve Avrupa’da da aşılama oranlarının yüksek olmasına bağlı olabileceğini hatıraltan Prof. Dr. Kaya “Omicron varyantı da gösterdi ki artık yakalandığınız koronavirüsün seyrini aşı belirliyor. Buradaki en büyük avantajımız şu anda aşılara ulaşabiliyor olmamız ancak aşıları mutlaka yaptırmamız lazım. Aşılar bizi bu mikroba karşı bağışıklık noktasına kadar getirdi. Ancak bu bundan sonraki gelişecek enfeksiyonların tabii ki ağır seyir etmeyeceğini garantilemiyor” diye açıkladı.



Omicron varyantının etkili olduğu İstanbul'da, hastanelerde aşı ve PCR test kuyrukları oluştu

BELİRTİ VARSA KENDİ KARANTİNANIZI YAPIN

Omicron belirtilerinin özellikle Influenza, parainfluenza gibi diğer virüs enfeksiyonlarıyla her zaman karıştırılabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Kaya “Benzer semptom ve bulgularla gittiği için diğer bazı virütik enfeksiyonlarla her zaman karıştırılabilirler. Nitekim şu dönemde koronavirüsler ağırlıkla egemenlik kurmuş olmalarına rağmen Influenza ve diğer virüs enfeksiyonlarını da azımsanmayacak oranda görüyoruz. Bunları birbirlerinden her zaman klinik bulgularla ayırt edebilmemiz de mümkün değil; test yapmamız gerekiyor. En kesin ve en doğru tanıya testler sonucunda varabiliriz. Ancak test yaptırsanız da yaptırmasanız da bu belirtiler ortaya çıktığında kendinizi koronavirüs hastasıymış gibi karantina alına alın. Dışarı çıkmayın, aile üyeleriyle iletişiminizi korunarak en asgari düzeye düşürün” diye konuştu.

