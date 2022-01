Türkiye Gazetesi

Döner satan yerlerde tavuk döner ve et dönerler hem ekmek arası hem de porsiyon şeklinde servis edilir. Ekmekli ya da ekmeksiz olması dönerin kalori miktarını da değiştirir. Peki, yarım ekmek döner kaç kalori? Tombik ekmek arası döner kaç kalori? Pilav üstü döner kaç kalori? Gelin bu soruların cevabına detaylıca bakalım…

YARIM EKMEK TAVUK DÖNER KAÇ KALORİ?

Fast food beslenme tarzının sevilen lezzetlerinden olan dönerle ilgili yarım ekmek arası tavuk döner kaç kalori sorusu merak edilir. 100 gram gelen yarım ekmek arası tavuk döner 240 kalori civarındadır.

Yarım ekmek arası tavuk döner yiyerek aldığınız 240 kaloriyi; 40 dakika yürüyüş yaparak, 18 dakika koşarak 24 dakika yüzerek veya 34 dakika bisiklet sürerek yakabilirsiniz.

Tavuk döner çok sevilse de yerken dikkat edilmelidir. Bakterilerin hızla üreyebildiği tavuk eti çabuk bozulabilir. Restoranlarda gün sonunda arta kalan tavuk dönerlerin mutlaka imha edilmesi gerekir. Tavuk dönerin bozulup bozulmadığını anlamak için ise rengine ve kokusuna bakmak yeterlidir. Kokusu rahatsız ediciyse asla yenmemelidir.

YARIM EKMEK ET DÖNER KAÇ KALORİ?



Vücudumuza yüksek oranda enerji veren et dönerin de kalorisi merak edilir. Ekmeksiz 30 gram gelen çeyrek porsiyon et döner 45 kaloriyken, 50 gram gelen yarım porsiyon et döner 90 kalori civarında, 100 gram gelen ekmeksiz bir porsiyon et döner ise 130 kaloriye sahiptir.

Döneri ekmekle tüketmek istediğinizde ise kalorisi değişir. Yarım ekmek et döner 600 kaloridir. Bu kaloriyi yakmak için ise 40 dakika civarı tempolu koşmak, 1 saat kadar bisiklet sürmek veya 3 saat boyunca yürüyüş yapmak gerekebilir.

Tavuk etiyle hazırlanan çeyrek döner yendiğinde ise yaklaşık 200 kalori alınır.

Döner, görünür yağlarından ayrılarak ve bol salata eşliğinde diyette de yenebilir.

TOMBİK EKMEK ARASI DÖNER KAÇ KALORİ?

Tombik döner, yumuşacık ekmeğiyle hem lezzetli hem de doyurucudur. Peki, tombik döner kaç kalori biliyor musunuz? Özel olarak hazırlanan ekmeğiyle ağız sulandıran, et veya tavuk döner öğle veya akşam yemeklerinde doyurucu bir tercih olabilir. 100 gram tombik tavuk döner 210 kalori iken, 100 gram tombik et dönerde ise 240 kalori vardır.

PİLAV ÜSTÜ DÖNER KAÇ KALORİ?

Yüksek ateş karşısında pişen et pilavla servis edildiğinde ayrı bir lezzetli olur, restoran menülerinde ise adı pilav üstü et döner olarak geçer. Döner pilavla yendiğinde ekstra doyurucu hale gelir. Ancak besin değeri yüksek olan pilavın dönerle bir araya geldiğinde kalorisi yükselir.

Tavuk etiyle beraber servis edilen pilav üstü döner 300 kalori civarındadır. 100 gramlık pilav üstü et döner ise 350 kaloriye sahiptir. Bu iki değer de bir porsiyon döner için geçerlidir.

