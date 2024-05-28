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İstanbul'da tavuk dönerin fiyatı çıldırttı... Silahını çıkarıp büfeye ateş açtı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tavuk Döner, İstanbul, Enflasyon, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da zamlandıkça zamlanan tavuk dönerin fiyatı vatandaşı çıldırttı. Yediği dönerin fiyatını pahalı bulan müşteri silahını çıkarıp büfeye rastgele ateş açtı.

Enflasyonla vatandaşın en çok tükettiği ürünlerin başında gelen tavuk dönerin fiyatı da zamlandıkça zamlandı. 2018'de 10 TL'ye dahi satılan tavuk döner 2024'de gelindiğinde 100 TL'yi buldu. İstanbul'da yediği dönerin fiyatını pahalı bulunan vatandaş önce çalışanlarla tartıştı, ardından yanındaki silahla rastgele ateş açtı.

İSTANBUL'DA TAVUK DÖNER VAKASI

Zeytinburnu Sümer Mahallesi 18. Sokak’taki büfeye gelen Emre B. (21) yediği tavuk dönerin fiyatını fazla bulunca çalışanlarla tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanındaki silahla dükkanda rastgele ateş ederek kaçtı.

Olayda yaralanan olmazken, kurşunlar büfenin camlarına isabet etti.

TAVUK DÖNER ZANLISI SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi saklandığı evde yakaladı.

Bu arada, şüphelinin olay sonrası kaçış anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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