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Nişan alışverişinden dönerken feci şekilde can verdiler! Cenazede acı detay…

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Nişan alışverişinden dönerken feci şekilde can verdiler! Cenazede acı detay…

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Akşam yapılacak kız isteme ve nişan törenine hazırlanan gelin ve damat adayı alışveriş için çıktıkları yolda feci bir kaza geçirdi. Kazada gelin ve damat adayının yanı sıra gelinin kardeşi de vefat etti. Bugün yapılan cenazede ise gözyaşları sel oldu.

Burdur’da kendi nişan törenleri için hazırlanan gelin ve damat adayı feci şekilde can verdi. Gelin ve kardeşi gözyaşları içinde Burdur’da toprağa verilirken, damat adayının cenazesi memleketi Ardahan’a gönderildi. 

Nişan alışverişinden dönerken feci şekilde can verdiler! Cenazede acı detay… - 1. Resim

HAYVAN YÜKLÜ KAMYONET İLE ÇARPIŞTILAR

Burdur’da dün saat 18.30 sıralarında çarşıda alışveriş yaptıktan sonra akşam yapılacak kız isteme ve nişan törenine giden çift korkunç bir kaza yaptı. Burdur- Fethiye kara yolunda damat adayı Metehan Aydın'ın (22) kullandığı otomobil kontrolden çıkarak refüjü aştı ve karşı istikametten gelen Ali Ç. (40) idaresindeki hayvan yüklü kamyonet ile çarpıştı.

Nişan alışverişinden dönerken feci şekilde can verdiler! Cenazede acı detay… - 2. Resim

Kaza sonucu damat adayı Metehan Aydın, gelin adayı Esra Kartal (20) ve gelin adayının erkek kardeşi Mert Kartal (15) olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Ali Ç. ve yolcu koltuğunda oturan Adem İ. (28) yaralandı.

CENAZELER AİLELERE TESLİM EDİLDİ

Hayatını kaybeden gelin adayı Esra Kartal ve kardeşi Mert Kartal’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken Metehan Aydın’ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Esra ve Mert Kartal kardeşlerin cenazesi, Burdur merkeze bağlı İğdeli köyünde İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Nişan alışverişinden dönerken feci şekilde can verdiler! Cenazede acı detay… - 3. Resim

EVLADINI KAYBEDEN ANNE BABANIN ZOR ANLARI

İki evladını da kaybetmenin de acısını yaşayan Metin ve Keziban Kartal çifti cenazede güçlükle ayakta durabildi. 

Nişan alışverişinden dönerken feci şekilde can verdiler! Cenazede acı detay… - 4. Resim

ACI DETAY…

Öte yandan düğünü için aldığı gelinliğin duvağı Esra Kartal'ın tabutunun üzerine serilirken kardeşinin tabutunun üzerine ise Türk bayrağı serildi.

Nişan alışverişinden dönerken feci şekilde can verdiler! Cenazede acı detay… - 5. Resim

Kazada hayatını kaybeden damat adayı Metehan Aydın'ın cenazesi ise defnedilmek üzere memleketi Ardahan'a gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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