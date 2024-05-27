Oğlu tarafından silahlı saldırıya uğrayan babanın nasıl hayatta kaldığı ortaya çıktı! Anne katili genç tutuklandı

Denizli'de yaşayan Akdağlı ailesini yıkan kanlı pusunun detayları ortaya çıktı. Evine gitmekte olan Yaşar Akdağlı ve eşi Cennet Akdağlı'ya yapılan silahlı saldırının faili oğulları çıktı. Anne olay yerinde hayatını kaybederken, baba Akdağlı'nın hayatını ise bir kartuşun kurtardığı öğrenildi.

Denizli’nin Güney ilçesinde alışverişten dönen karı kocaya, oğulları tarafından kurulan pusunun detayları dehşete düşürdü. Annenin öldüğü saldırı sonrası hastanede entübe edile edilen babanın, kartuş sıkışmasından dolayı av tüfeğinin ikinci kez doldurulamaması sayesinde hayatta kaldığı ve olay sonrası ilk olarak oğlunu arayarak yardım istediği öğrenildi.

ANNESİNİN İÇ ORGANLARI PARÇALANDI

Denizli’nin Güney ilçesine bağlı Kargılık Mahallesi'nde ikamet eden Yaşar Akdağlı (60) ve eşi Cennet Akdağlı'ya (55) Güney ilçe merkezinde alışveriş yaptıktan sonra kırsal mahalledeki evlerine dönmek üzereyken oğulları tarafından kurulan pusunun detayları ortaya çıktı.

Sepetli motosikletleriyle seyir halinde olan çifte av tüfeğiyle 1 el ateş edilmesi sonucu, motosikletin arkasında yolcu olarak oturan Cennet Akdağlı’ya isabet ederek bel kısmından giren domuz kurşunu, Yaşar Akdağlı’nın omurga kemiğini parçaladı. Belinden giren kurşunun iç organlarını parçaladığı Cennet Akdağlı, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Yaşar Akdağlı, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına aldı.

İŞTE KATİLİN İLK İFADESİ

Olay sonrası cinayet ihbarını yapan çiftin 23 yaşındaki oğulları Hakan Akdağlı, çelişkili ifadeler verse de suçunu itiraf etmek zorunda kaldı.

İfadesinde "Babam, bana eziyet edip dövüyordu. Amacım korkutmaktı. Dönüşlerini bekledim, saklandım arkalarından ateş ettim. Silahı sakladım, sonra babam aradı koşarak yanına gittim. Yardım ettim ambulans çağırdım" diyen zanlı evlat, tutuklanarak cezaevine gönderildi.





BABANIN NASIL HAYATTA KALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Anne Cennet Akdağlı'nın cenazesi Kargılık Mahalle Mezarlığında toprağa verilirken, entübe edilen baba Yaşar Akdağlı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kendisine şiddet uyguladıklarını iddia ettiği anne babasına pusu kuran ve ihbarda bulunarak suçunu örtbas etmeye çalışan Hakan Akdağlı’nın hem annesini hem de babasını öldürmeyi planladığı ancak açılan ilk ateş sonrası boş kartuşun namluda sıkışması sonucu tüfeği ikinci kez dolduramadığı öğrenildi. Bu sayede hayatta kalan babanın ilk olarak kendisini öldürmeye çalışan oğlunu arayarak yardım istediği ortaya çıktı.