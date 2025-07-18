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İETT şoföründen gururlandıran hareket! Türk bayrağını alevlerin içinden söküp aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İETT, Şoför, Türk Bayrağı, Ateş, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İETT şoförü, seferi sırasında yandığını gördüğü Türk bayrağını alıp elleriyle yangına müdahale etti. Gururlandıran anlar araç kamerasınca kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İETT şoförünün, seferi sırasında yandığını gördüğü Türk bayrağını alıp elleriyle yangına müdahale ettiği anlar araç kamerasınca kaydedildi.

İETT şoföründen gururlandıran hareket! Türk bayrağını alevlerin içinden söküp aldı - 1. Resim

ALEVLERİN İÇERİSİNDEN ÇIKARDI

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz darbe girişiminin 9. yıl dönümünde, 50 AT Cebeci-Alibeyköy hattında görev yapan İETT şoförü Samet Duyduk, Sultangazi 2419. Sokak Durağı yakınlarında seferini sürdürürken yol kenarındaki duvarda asılı Türk bayrağının yandığını fark etti.

Otobüsü durdurup yolculara bilgi veren Duyduk, bayrağı duvardan alırken elleriyle müdahale ettiği yangını söndürdü.

Duyduk, daha sonra bayrağı yanına alıp seferine devam etti.

İETT şoföründen gururlandıran hareket! Türk bayrağını alevlerin içinden söküp aldı - 2. Resim

Yaşanan olay, otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün yanan bayrağı görmesinin ardından otobüsü durdurup alevleri söndürmesi, sonrasında bayrağı yanına alarak otobüsteki yolculara olayı anlatması yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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