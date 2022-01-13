Türkiye Gazetesi

Öğünlerde kalorisi yüksek gıdaların tüketilmesi kilo almayı hızlandırır. Sağlıksız beslenmek, az hareket etmek, metabolizmanın yavaş olması gibi birçok etken kilo almayı hızlandırır. Kilo vermek isteyenler bu sebeplerle zayıflama yöntemlerini araştırır. Zayıflama sürecinde diyete uygun yemekler tercih edilir. Öğle saatlerinde yemek hazırlamak zor olacağından birçok kişi bu öğünü geçirtirmeyi tercih eder. Oysa her ana öğün gibi öğle yemeği de atlanmaması gereken öğünlerden biridir. Peki, öğle yemeği kaç kalori olmalı? Gelin bu sorunun yanıtına birlikte bakalım...

ÖĞLE YEMEĞİNDE KAÇ KALORİ ALMALIYIM?

Harcadığınızdan çok kalori almaya başladığınızda bu size kilo olarak dönecektir, bunu sakın unutmayın. Bu nedenle cinsiyetinize, yaşınıza, kilonuza uygun almanız gereken kaloriyi öğrenmekle işe başlayın. Hiçbir ana öğünü atlamayın, hatta mümkünse ara öğünler de yapın. Kendinize kalorisine göre yemek tercihi yapabileceğiniz bir liste hazırlayın. Gün yalnızca öğle menüsünden ibaret değil, bu sebeple tüm günü düşünerek hesaplama yapmalısınız.

Öğle yemeği kaç kalori olmalı diye merak mı ediyorsunuz? Ortalama olarak bakacak olursak, diyetinizde almanız gereken kalori miktarı, 1500 civarındaysa, bunun 400 kalorisini öğle yemeği için ayırabilirsiniz. Bu kaloriyi ana öğünlere dengeli olarak dağıtacak olursak sabah ve akşam yemeklerinde de 400 kalori alabilirsiniz. Toplam 3 defa 100’er kalorilik ara öğünler yaptığınızda toplamda günlük olarak almanız gereken kalori miktarını tamamlamış olacaksınız.

Diyet listeniz kaç kaloriden olursa oluşsun dikkat edeceğiniz tek bir şey var, vücudunuzun ihtiyaç duyacağı gıdaları dengeli bir şekilde içermesi ve asla boş kalorilerden ibaret olmaması. Buna çok ama çok dikkat edin.

Diyet yaparken beslenme programı içerisindeki çeşitlilik çok önemli; çünkü kilo verme sürecinde belli bir süre sonra sürekli aynı tip salataları yemekten sıkılabilirsiniz.

SAĞLIKLI ÖĞLE YEMEĞİ ALTERNATİFLERİ

- Öğlen iş arkadaşlarınızla çıktığınız yemekte onlara uyup hamburger yemek zorunda değilsiniz. Canınız çekiyor olabilir ama kilo vermek için irade gerektiğini unutmayın. Bunun yerine tercihizi lezzetli bir salatadan yana yapabilirsiniz.

- Evde kepek ekmeğinin arasına koyacağınız hazır ton balığıyla şahane bir öğle yemeğine imza atabilirsiniz. Arasına sevdiğiniz yeşillikleri eklediğinizde sandivici yemek daha da keyifli hale gelecektir.

- Bir kase yoğurdun içine birkaç kaşık yulaf atıp şişmesini bekleyin. Ardından sevdiğiniz meyveleri içine doğrayın. Hem lezzetine hem de doyuruculuğuna siz bile şaşıracaksınız.

- Evde lavaşın arasına kalorisi çok yüksek olmayacak şekilde istediğiniz malzemeleri koyun. Alüminyum folyo ile sarıp ofise getirin. Dürümün sağlık olması içine tavuk göğüs eti ve sevdiğiniz yeşillikleri koyabilirsiniz.

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