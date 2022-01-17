Türkiye Gazetesi

Uzmanlar artan mutasyonlu virüs vakalarına karşı her geçen gün dikkat edilmesi gerekenleri sıralarken, piyasadaki maskelere karşı da uyarıyor. (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınıyla mücadelede, bazı cerrahi maskelerin güvenilir olmadığına dikkat çekti.

KALİTELİ OLANLAR BÖYLE ANLAŞILIYOR

Sağlığı riske atmamak için Sağlık Bakanlığının Ürün Takip Sistemi'ne (ÜTS) kayıtlı, kaliteli ve güvenilir maskelerin tercih edilmesi gerektiğinin altını çizen Saydan, "Son zamanlarda piyasada pullu, boncuklu, farklı renklerde, hangi malzemeden yapıldığı belli olmayan maskeler türedi. Maske süs için değil, sizi ve etrafınızdaki insanları korumak için kullanılır. Güvenilir ve kaliteli maskelerin ambalajında gerekli belge ve izinlere sahip olduğunu gösteren ibareler ile CE işareti bulunur." ifadelerini kullandı.

Piyasadaki sahte maskeler virüsten korumuyor, insan sağlığını tehlikeye atıyor.

MERDİVEN ALTI ÜRÜNLERE DİKKAT!

Saydan, maske seçiminde çok dikkatli ve titiz olunması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Maskelerin yaygın kullanılması ve zorunlu olması sonucu ulaşımı kolaylaşmış fakat güvenilirliği de azalmış durumda. Özellikle merdiven altı üretimler hızla artmış bulunuyor. Bu nedenle sağlığı riske atmamak adına 7 gün 24 saat hizmet veren eczanelerimiz tercih edilmelidir. Maskenin konforlu şekilde kullanılması için yüzü tahriş etmeyen, cilde zarar vermeyen, koku yapmayan ve kulakları ağrıtmayan bir ürün tercih edilmelidir. Maskenin yüze tam oturmasına da kullanım sırasında dikkat edilmelidir. Büyük ve bol duran maskeler verimli bir şekilde kullanılamaz. Maskenin tüm solunum yollarını kapattığından emin olunmalıdır."

4 SAATTE BİR DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKİYOR

Maskelerin burnun altına indirilmemesi ve 4 saatte bir değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Saydan, şu uyarılarda bulundu:

"Maske, zarar görmesi veya sıvıyla teması halinde hemen değiştirilmelidir. Kısmen yanıcı olduğundan maske ateşten uzak tutulmalıdır. Polipropilen ve türevlerine alerjisi olan kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Cerrahi maskelerin tıbbi atık olduğu unutulmamalı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının duyurusu gereği bir poşete koyularak, ağzı bağlı şekilde 72 saat bekletilerek evsel atık kapsamında çöpe atılmalıdır."​​​​​​

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