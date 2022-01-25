Türkiye Gazetesi

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Bilimsel çalışmaların, ham balın içeriğinde 22 farklı amino asit, 27 mineral ve 5 bin civarında enzim bulundurduğunu gösterdiğini söyleyen İstanbul Kent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Tanju Besler “Ham balda bolca demir, çinko, potasyum, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve selenyum minerali bulunur. Başlıca vitaminleri ise B6 vitamini, tiamin, riboflavin, pantotenik asit ve niasindir. Ham balın iltihap giderici özelliği vardır. Bu sayede alt ve üst solunum yolu enfeksiyonlarında görülen öksürüğün azaltılmasına katkıda bulunur. Medikal tedavilerin yanında aç karnına alacağınız bir kaşık balı gargara gibi yaparak yutun. Öksürüğünüzün daha hızlı geçtiğini göreceksiniz" dedi.

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