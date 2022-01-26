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Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısında korkutan artış
Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısında korkutan artış
26.01.2022 - 19:37 |
Son Güncelleme:
26.01.2022 - 19:39
Türkiye Gazetesi
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Türkiye'de son 24 saatte 416 bin 536 Covid-19 testi yapıldı, 77 bin 434 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti.
SON DAKİKA HABERİNİN AYRINTILARI GELİYOR...
Etiketler :
koronavirüs,türkiye,vaka,
818525
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/818525.aspx
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