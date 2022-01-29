Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Kışın daha az terlediğimiz için su tüketiminin azaldığını söyleyen Doç.Dr. Ruhan Aşkın Uzel “Su, oksijenden sonra insan hayatı için önemli olan ihtiyaçtır. Su tüketimi için mevsimsel ayrım yapmayın. Susamasanız da günde en az 2-2,5 litre su için” dedi. Suyun vücudun temel enerji kaynaklarından biri olduğunu ifade eden Doç.Dr. Uzel “Su vücut hücrelerine elektriksel ve manyetik enerji iletilmesini sağlar; yani yaşama gücü verir. Stres, uyku hâli, dalgınlık, baş ağrısı, unutkanlık ve gerginlik gibi hayat kalitesini olumsuz etkileyen durumlariçin su kaybı önemli birfaktör” diye konuştu.

Yedi adımda su içme alışkanlığı Su, biz canlılar için çok önemli bir besin kaynağıdır. Suyun vücudumuzdaki kan basıncını düzenlemek, hücre yapısını korumak gibi pek çok önemli rolü bulunuyor.

Su içmek için susamayı beklemeyin Yaz aylarında vücudun su ihtiyacının arttığını söyleyen Dr. Ayça Serap Çakır, "Susamayı beklemeden günde 2-3 litre su tüketilmeli" uyarısında bulundu.

