Türkiye Gazetesi

Bakan Koca, "Hizmetlerin sunumunda, Sağlık Bakanlığı'nca üretilen veya tescil edilerek kullanılması onaylanan yazılı, sesli veya görüntülü iletişime imkân sağlayan Uzaktan Sağlık Bilgi Sistemi yazılımı kullanılacak. Tüm standartlar Bakanlıkça belirlenecek" dedi.

Bakan Koca, açıklamalarının devamında şunları aktardı:

"Takip için bazı klinik parametreler değerlendirilebilecek, tedavi ve ilaç yönetimi sağlanabilecek. Sağlıklı yaşamın desteklenmesine, psikososyal destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik hizmet verilebilecek. Riski olan veya ileri yaştaki kişilerin çok yönlü takibi yapılabilecek.

Kişinin tıbbi gözlem, izlem ve takibi ile değerlendirmesi yapılabilecek, teşhis edilmiş hastalıkları kontrol edilebilecek, tıbbi danışmanlık verilebilecek. Gerekli durumlarda, kişiye bir sağlık kuruluşuna bizzat müracaat etmesi önerilecek."

UZAKTAN SAĞLIK HİZMETİ NELERİ KAPSIYOR?

Sağlık Bakanlığı’nın uzaktan sağlık hizmeti yönetmeliği Resmi Gazete'de dün yayımlandı. Yönetmelikte şu hizmetlerin uzaktan sunulabileceği kaydedildi:

Uzaktan sağlık hizmeti talep eden kişi, uzaktan sağlık hizmetinin elverdiği ölçüde muayene edilebilir; kişinin tıbbî gözlem, izlem ve takibi ile değerlendirmesi yapılabilir, teşhis edilmiş hastalıkları kontrol edilebilir; tıbbî danışmanlık verilebilir; konsültasyon veya ikincil görüş talep edilebilir. Gerekli durumlarda, kişiye bir sağlık kuruluşuna fiziken müracaat etmesi önerilebilir.

Hastalıkların uzaktan yönetimi ve takibi için kişinin kan şekeri ve kan basıncı gibi klinik parametreleri değerlendirilebilir, izlenebilir, tedavi ve ilaç yönetimi sağlanabilir.

Sağlığın korunmasına ve takibine, sağlıklı yaşamın desteklenmesine, psikososyal destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik hizmetler verilebilir.

Sağlık riski artan veya ileri yaşlı kişilerin çok yönlü değerlendirmesi ve takibi yapılabilir.

Teknolojik imkânların elvermesi ve Bakanlıktan gerekli izinlerin alınması koşuluyla kişilere, Bakanlıkça belirlenen girişimsel veya cerrahi operasyon hizmetleri sunulabilir.

Endemik veya epidemik salgınlarda ulusal nitelikteki kılavuzlar doğrultusunda kişilerin sağlığının korunmasına yönelik gerekli tıbbî işlemler yürütülebilir.

Giyilebilir teknolojiler ve diğer tıbbî cihazlar ile sağlık hizmeti talep eden kişinin sağlık verileri ölçülebilir ve takip edilebilir.

Hekim tarafından değerlendirilen kişiye, hekimince e-reçete ve e-rapor tanzim edilebilir.

Sağlık Bakanlığı’ndan yeni düzenleme: Uzaktan muayene dönemi başlıyor Sağlık Bakanlığı’nın uzaktan sağlık hizmeti yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre vatandaşlar artık uzaktan muayene olabilecek, hastaların gözlem ve takibi uzaktan yapılabilecek e-reçete, e-rapor yazılabilecek.

Türkiye’de ilk: Yüksek tansiyon hastaları uzaktan takip edilecek Türkiye'de en sık görülen hastalıkların başında gelen hipertansiyon, konusunda önemli bir adım atıldı. Türkiye'de ilk kez hipertansiyon (yüksek tansiyon) hastaları, sağlık uzmanları tarafından uzaktan takip edilebilecek. Sağlık Bakanlığı, pilot uygulamayı bu yıl başlatacak.