Türkiye Gazetesi

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Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde beş yaşın altındaki 200 milyondan fazla çocuk kötü besleniyor. Buna bağlı olarak her yıl bir milyondan fazla çocuk, beslenme yüzünden hayatını kaybediyor. Çocuk ve ergen beslenmesindeki olumsuzlukların koronavirüs pandemisi sırasında daha da büyüyerek, gelecekte gençlerin sağlığını tehdit edecek boyuta ulaştığını söyleyen Melbourne Üniversitesi Beslenme Bölümünden gıda bilimcisi Dr. Anita Lawrence “Covid 19 pandemisinde karantina çocuklar ve gençlerin beslenme düzenini farklı şekillerde etkiledi. Dünyada yapılan geniş çaplı araştırmalar, özellikle okul öncesi çağdaki obez çocukların vücut kitle indeksinin pandemi döneminde belirgin şekilde arttığını gösterdi. Buna karşılık kapsamlı başka bir çalışma, özellikle 15 -19 yaş arasındaki genç kızlarda yeme bozukluklarının yüzde 15 oranında arttığını ortaya koydu” dedi.

ÇOCUKLAR PANDEMİDE TAZE GIDAYA ULAŞAMADI

Sabri Ülker Vakfının gıda, beslenme ve sağlık alanındaki bilgilerin topluma ulaştırılması amacıyla yürüttüğü projeler arasında yer alan ve bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Beslenme, Sağlık Okuryazarlığı ve Eğitim Konferansı’na katılmak için ülkemize gelen Dr. Anita Lawrence’la koronavirüs salgınının gençlerin beslenmesi üzerindeki etkilerinin yanı sıra çocuklarda beslenme problemlerini konuştuk. Koronavirüs pandemisi döneminde çocukların besin alımını etkileyecek düzeyde tazeye gıdaya ulaşmada problemler yaşandığına dikkat çeken Dr. Lawrence “Bu dönemde evde daha fazla zaman geçirdikleri ve fiziksel olarak daha az aktif oldukları için birçok çocukta iştah değişiklikleri meydana geldi. Evde eğitim sırasında mutfağın yakınlığı, çocuklarda atıştırma ve yemek yeme eğiliminin artmasına yol açtı. Çocuklar obezleşti” diye anlattı.

OBEZİTE VE AÇLIK BİR ARADA

‘Çağımızda çocuk ve ergenleri etkileyen en önemli beslenme sorunu’nun gelişmişlik düzeyine göre ülkeden ülkeye farklılık gösterdiğine işaret eden Dr. Lawrence, beslenme problemlerinin obezite ile açlık arasındaki iki uç noktada yoğunlaştığına dikkat çekerek “Çocuklar için sağlıklı beslenmenin neleri kapsadığı konusunda dünya genelinde bir fikir birliği var ancak hâlâ beş yaşın altındaki her beş çocuktan biri kronik yetersiz beslenme sebebiyle bodurluk yaşıyor. Çocukların yaklaşık yüzde 7’si besin bulamadığı için eriyip giderken yüzde 6’sı aşırı kilodan dolayı sağlık problemleri yaşıyor” diye konuştu.

ÇOK YİYEN ANNE ADAYININ ÇOCUĞU OBEZ OLUYOR

Hamilelik öncesinde ve hamilelik sırasında annenin sağlıklı beslenmesinin, çocuğun büyümesini, gelişimini ve gelecekteki sağlığını etkileyebileceğini söyleyen Dr. Anita Lawrence “Doğum ağırlığının özellikle iştah ve tokluk duygularıyla bağlantılı olduğunu öne süren bazı araştırmalar var. Yani annenin hamilelik sırasında kilo alması ve bunun sonucunda şişman bebek doğurması, çocuğun özellikle ilk 4 yaşa kadar iştahının aşırı açık olmasına sebep oluyor. Bu da çocukluk obezitesini artırıyor. Bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olsa da anne adaylarının çocuklarının gelecekteki kilosu için hamilelik döneminde sağlıklı beslenmeye özen göstermesi gerekiyor” dedi.

GÜRBÜZ ÇOCUK HER ZAMAN SAĞLIKLI OLMAYABİLİR

Özellikle aile büyüklerinin çocukların kilolu olması için aşırı kalorili besleme eğiliminde olduğunu ifade eden Dr. Anita Lawrence “Kalorili besleyerek, kilo almasına sebep olmak çocuğun iyi beslendiğini göstermez. Çocuklar, sağlıklı yiyeceklerle dengeli bir şekilde beslenmelidir. Bu, fiziksel ve bilişsel gelişimleri ile birlikte en iyi şekilde büyümelerini destekler. Ayrıca, her türlü sağlıksız beslenme (yani yetersiz beslenme, mikro besin eksiklikleri, aşırı kilo ve obezite) çocuğun gelecekte yaşayabileceği ve diyetle ilgili hastalık riskini artırır” dedi.

Tümör değil yetersiz beslenme öldürüyor Hem hastalığın hem de tedavinin yan etkileri sebebiyle yeterli beslenemeyen kanser hastaları aşırı zayıflıyor. Dört kanser hastasından biri yetersiz beslenme sebebiyle hayatını kaybediyor.

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