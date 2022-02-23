Türkiye Gazetesi

Alman biyoteknoloji firması BioNTech geçtiğimiz gün kanser tedavisinde TCR teknolojisini geliştirmek için Medigene adlı şirket ile anlaşma yaptığını açıkladı.

29.5 MİLYON DOLARLIK ÖN ÖDEME

İki şirketin 3 yıllık imzaladıkları anlaşma kapsamında birlikte çalışacakları ve BioNTech’in kanser çalışmalarını yürüteceği belirtildi. Açıklamaya göre BioNTech, Medigene’ye 29,5 milyon dolar ön ödeme yapacak ve iş birliği döneminde şirkete araştırma fonu sağlayacak. Öte yandan anlaşma kapsamında araştırma boyunca da ödemelerin yapılacağı bildirildi.

KANSER HÜCRELERİNİ DEĞİŞTİREN TEDAVİ

BioNTech ve Medigene'nin iş birliğine yönelik tedavide doktorlar, bağışıklık sisteminden T hücrelerini hastadan alarak, kanser hücrelerini düşman olarak tanımaları için genetiğini değiştiriyor ve hastaya geri veriyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan BioNTech'in kurucu ortağı ve CEO’su Uğur Şahin, “Medigene ile yaptığımız bu iş birliğinde hücre terapisi ve TCR teknolojisini geliştirmeyi ve hücre tedavisi mühendisliği alanındaki yeteneklerimizi kuvvetlendirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Uğur Şahin açıkladı: Pfizer-BioNTech’in Omicron aşısı ertelendi Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Üst Yöneticisi ve Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, Omicron varyantına özel aşı için denemelere başladıklarını duyurmuştu. Şahin, yeni yaptığı açıklamayla veri toplamadaki yavaşlık nedeniyle aşının gecikeceğini bildirdi.

Kanser aşısı yolda! Uğur Şahin: Yakında ileri aşamalara geçeceğiz Koronavirüse karşı başarılı bir mRNA aşısı geliştiren BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, kansere karşı da aşı çalışmalarını sürdürüyor. Şahin, kanser tedavisinde en yeni yaklaşımı geliştirip tümörleri hedef alarak, tedavide çığır açmayı umuyor.