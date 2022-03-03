Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Covid-19 aşıları ile ilgili aşı karşıtlarının yaydığı söylentilerden biri de aşının kısırlık yaptığı iddiası. Ancak uzmanlar, Covid-19 aşılarının değil tam tersine koronavirüs enfeksiyonunun özellikle erkeklerde kısırlık riskini artırdığını belirterek anne baba olmak isteyenlerin aşı yaptırmayı ertelememeleri gerektiğini söylüyor.

Pandemi döneminde tüp bebek tedavisi gören çiftlerin, bu sebeple aşı yaptırmaktan kaçındıklarını söyleyen İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları, Kadın Doğum Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Gülşah İlhan, Covid-19 aşılarının sperm ve yumurta kalitesini olumsuz etkilemediğini ve kısırlığa yol açmadığını vurguladı.

"AŞILAR KISIRLIĞA YOL AÇMAZ"

Kısırlığın, oldukça karmaşık bir konu olmakla birlikte kısırlıkla ilgili doğru bilinen pek çok yanlış bulunduğunun altını çizen Doç. Dr. İlhan “Bazı çiftler, ebeveyn olmayı çok istedikleri için bu konuda duydukları her şeye inanma eğiliminde olur. Pandemi döneminde bu konu ile ilgili olarak yapılan en önemli spekülasyonlardan biri de Covid-19 aşısının kısırlığa sebep olduğudur. Bu tür asılsız haberler insanlarda korkuya, paniğe sebep olmakta dolayısıyla aşı karşıtlarının ekmeğine yağ sürmektedir. Covid-19 aşıları sperm ve yumurta kalitesini olumsuz etkilemez ve kısırlığa yol açmaz. Tüp bebek tedavisi, aşılama tedavisi gibi tedavilere ihtiyaç duyulduğunda öncesinde veya sonrasında güvenle aşı olunabilir. Hatta tedavi sürecinin daha sağlıklı geçmesi için mutlaka aşı olmaları tavsiye edilir” dedi.

Her 100 çiftten 10-15’inde kısırlık görülebileceğini belirten Doç. Dr. İlhan “Kısırlığın sebebi, kadına veya erkeğe ait olabileceği gibi yüzde 10-15’lik hasta grubunda tüm araştırmalara rağmen bir sebep bulunamaz. Kısırlık sebepleri genel olarak erkek ve kadınlar arasında yüzde 50 - yüzde 50 paylaşılmıştır. Kadının yaşının ilerlemesi ile doğurganlık şansı ciddi olarak azalır. Erkeklerde yaşın etkisi kadınlarda olduğu kadar belirgin değildir. Kadınlarda en sık rastlanan sebepler; tüp tıkanıklığı, endometriozis (çikolata kisti), yumurtlama bozuklukları, polikistik over sendromu, erken menopoz gibi nedenler iken erkeklerde en sık rastlanan sebepler anormal sperm üretimi, fonksiyonu ve sperm morfolojisinde bozukluktur” dedi.

ÖNCE AŞI, SONRA BEBEK

Pandemi döneminde yapılan geniş kapsamlı çalışmalar, koronavirüsün erkek üreme sistemini olumsuz etkilediğini gösteriyor. Koronavirüsün akciğerlere yerleştiği biliniyor. Ancak Brezilya’dan gelen bir bildiride, virüs yüzünden hayatını kaybeden 11 erkeğin hepsinde de virüsün testise yerleştiği ortaya çıktı.

İngiltere Ulusal Sağlık Enstitüsünün yaptığı ve 2 bin çiftin takip edildiği verilere göre ise, erkeğin son iki ay içerisinde Covid-19’a yakalandığı çiftlerde gebelik şansının yüzde 18 azaldığı görülüyordu. Bu düşüş iki ay sonra normal seviyesine geri geliyor. mRNA aşıları ile yapılan bir başka çalışma ise iki doz aşılamadan sonra erkeklerde hem sperm sayısının hem de hareketliliğinin arttığı görülmüş.

Kanada’da skandal! Binlerce yerli kadının zorla kısırlaştırılmış Kanada'da yaşayan binlerce yerli kadının, zoraki bir biçimde kısırlaştırıldıkları ortaya çıktı.

Kısırlık ve kanser yapıyor! Fast food ürünlerinde zehirli kimyasallar bulundu Yapılan bir araştırmada fast food gıdalarının sadece kolesterol, yüksek kalori ve karbonhidratlar olmadığını ortaya koydu. ABD’li bilim adamları, ünlü markaların hamburger, pizza ve dürüm gibi ürünlerinin çoğunda flatat adı verilen toksik kimyasallar buldu. Bu maddelerin ise kanser, kısırlık, tiroid yetmezliği gibi sağlık sorunlarına yol açtığı konusunda uyarı yapıldı.