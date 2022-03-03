Türkiye Gazetesi

Kanada'daki Ulusal Yabancı Hayvan Hastalığı Merkezi'nden Bradley Pickering ve ekibinin bioRxiv'de yayınladıkları yeni bir çalışma bilim dünyasında dikkat çekti. Çalışma için Güneybatı ve Doğu Ontario'daki beyaz kuyruklu geyiklerden Kasım ve Aralık 2021'de toplanan 300 örneği analiz ettiler.

Araştırmacılar, Güneybatı Ontario'daki 17 geyiğin yeni koronavirüs enfeksiyonu geçirdiğini buldu. Üstelik bilim insanları numunelerin beşinde virüs genomlarını sıraladıklarında Çin'in Vuhan kentinde tanımlanan SARS-CoV-2 virüsünün orijinal versiyonuna kıyasla 76 mutasyona sahip olduğunu tespit etti.

GEYİK VE İNSANDA AYNI COVID-19 MUTASYONLARI

Araştırmacılar, geyiklerde bulunan viral genomları bölgedeki insanlarla karşılaştırdıklarında, bir kişinin SARS-CoV-2 virüsünün genetik olarak benzer bir türü ile enfekte olduğunu keşfetti. Ancak çalışmanın sınırlı veriler sunması, bu yeni koronavirüs soyunun gerçekten geyikten insana geçip geçmediğini kesin olarak belirlemeyi zorlaştırıyor.

Bununla birlikte, yüksek oranda mutasyonlara sahip bu koronavirüsün bir geyikten insana bulaştığı doğrulanırsa, çalışma ilk geyikten insana bulaşma vakasına işaret edecek.

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