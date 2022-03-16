Türkiye Gazetesi

Omicron’un alt varyantı olarak tanımlanan BA.2 varyantının çok sayıda ülkeye yayıldığı gözlemleniyor. Peki Omicron ve BA.2 varyantı arasındaki farklar neler? BA.2 varyantı Omicron’dan daha mı tehlikeli? İç Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Aslan Çelebi, BA.2 varyantı ve belirtileri hakkında bilgi verdi.

BA.2 VARYANTI YAYILIYOR

Covid- 19 virüsünün son dönemlerdeki etkin varyantı olan ve yüksek düzeyde bulaşıcılığa sahip Omicron varyantı, şu anda dünyadaki Covid enfeksiyonlarının yarısını oluşturmaktadır. En çok görülen Omicron alt varyantı ise BA1 olarak bilinmektedir. Ancak son dönemlerde özellikle Asya ve Avrupa ülkelerinde yine Omicron alt varyantı olan BA.2’nin neden olduğu vakalarda artışlar görülmektedir.

BA.2, DİĞER ALT VARYANTLARA GÖRE DAHA HIZLI ÇOĞALIYOR

Covid-19’un BA1 olarak da adlandırılan Omicron varyantından sonra Danimarka ve Hindistan gibi birbirinden uzaktaki ülkelerde BA.2 varyantı dominant hale gelmeye başlamıştır. Alfa, Beta, Gamma ve Delta gibi varyantlara oranla farklı bir yapısı olduğu bilinmektedir. Şu anda elimizdeki verilere göre BA.2 varyantı, diğer alt varyantlara göre daha hızlı çoğalmakta ve daha fazla bulaşıcı gibi görünmektedir. Buna karşılık BA.2 varyantının neden olduğu hastalığın daha ağır seyrettiğine ilişkin veriler henüz yetersizdir. Semptomlar burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu şikayetlerini içermektedir.

Yapılan bir araştırmada, BA.2’nin orijinal Omicron varyantına göre bir buçuk kat daha kolay bulaştığı belirlendi.

OMICRON İLE ARASINDA 20 MUTASYON FARKI BULUNUYOR

BA1 ve BA.2 benzer olmasına rağmen aralarında 20 farklı mutasyon farkı bulunmaktadır. İlk olarak Filipinler’de tespit edilen BA.2 varyantı İngiltere’de gözlem altıdaki varyant statüsüne alınmıştır. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Covid-19’a yakalananların yüzde 4’ünün şu anda BA.2 olduğunu tespit etmiştir. Japonya’da yapılan bir araştırmaya göre hem daha hızlı bulaştığı hem de ciddi hastalığa neden olabildiği gösterilmiştir.

BA.2 VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?

Önceki varyantlara göre son günlerde yaşanan vakalarda daha çok burun akıntısının dominant belirti olduğu görülmektedir. Tıpkı üst solunum yolu enfeksiyonunda olduğu gibi boğaz ağrısı da yaşanmakta ancak burun tıkanıklığı, burun akıntısı gibi belirtiler ön planda saptanmaktadır. Genel olarak ise hastalığın daha ağır seyrettiğine dair bir beklenti yoktur. Son zamanlarda tespit edilen vakalara bakıldığında daha hızlı bulaşan bir varyant olduğu açıkça görülmektedir.

OMICRON VE ALT VARYANTLARI AŞILI KİŞİLERİ DE ETKİLİYOR

Bilindiği üzere Omicron ve alt varyantları aşılı kişileri de etkileyebilmektedir fakat Covid aşılarının hala hastalığın ağır geçirilmesine engel olduğu bilinmektedir. Tüm Covid-19 varyantları gibi Omicron ve BA.2 de ileri yaştaki bireyler ve kronik hastalıkları olan kişiler için risk oluşturmaya devam etmektedir. Özellikle bu grupların da aşılanması çok önemlidir. Sonuç olarak tedbirli olunmalı, Covid aşıları ihmal edilmemeli, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmalı, düzenli antikor testleri yapılmalı ve belirti yaşandığında mutlaka PCR testi ile Covid-19 ihtimali dışlanmalıdır.

DSÖ açıkladı: Omicron'un BA.2 alt varyantı diğerlerine göre daha bulaşıcı DSÖ, Covid-19 Virüsünün Evrimine dair Teknik Danışma Grubu'nun (TAG-VE) toplantısından sonra yapılan yazılı açıklamada, Omicron'un BA.2 alt varyantı diğerlerine göre daha bulaşıcı olduğunu bildirdi.

Omicron’un alt varyantı BA.2 ile ilgili korkutan araştırma Japonyalı bilim adamlarının yaptığı bir araştırma sonuçları paniğe neden oldu. Çalışmaya göre, Omicron’un alt varyantı BA.2’nin ciddi hastalıkları tetikleyebileceği ortaya kondu. Uzmanlar BA.2’nin önceki mutasyonlara göre daha tehlikeli olabileceğini söyledi.

DSÖ açıkladı: 10 ülkede vakaların çoğunu Omicron’un alt varyantı BA.2 oluşturuyor Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Haftalık Covid-19 Güncellemesi raporunda, Omicron’un alt varyantı BA.2’nin 10 ülkede baskın hale gelerek vakaların çoğunluğunu oluşturduğunu açıkladı.