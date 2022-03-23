Türkiye Gazetesi

Uyku apnesi ciddi sağlık sorununu beraberinde getirme riski taşıyor. Bu rahatsızlığın görülme sıklığı her geçen gün artarken uyku apnesi nedir, neden olur, uyku apnesine yol açan durumlar neler, uyku apnesi tedavisi nasıl yapılır, uyku apnesi olduğumu nasıl anlarım gibi konular sıklıkla araştırılıyor. İşte konuyla ilgili merak edilenler…

HORLAMANIZIN SEBEBİ UYKU APNESİ Mİ?

Ataklar esnasında kandaki oksijen seviyesinin düştüğünü ve bu durumun beyin ve kalp hücreleri başta olmak üzere tüm hücrelerde hasara ve kayba yol açtığına dikkat çeken Dr. Arslan, apne ataklarının altında yatan sebeplerin bazı hastalarda anatomik bozukluklar olsa da çoğu hasta ise fizyolojik sebepler olduğunu söyledi. Horlamanın toplumumuzda masum olarak görülmesine rağmen ciddi sağlık problemlerine yol açma riski taşıdığını vurgulayarak “İncelenmesi ve gerekli önlemlerin alınması hayati önem taşıyor” diye konuştu.

Uyku apnesi, uyku esnasında solunumun durması olarak tanımlanabilir. Uyku sırasında geçici boğulmalar yaşanabilir.

UYKU APNESİNE YOL AÇAN DURUMLAR NELER?

Bu sorunla karşılaşan kişilerin gece birkaç defa uyanabildiğini anlatan Dr. Arslan “Gece uykusu çok sık bölünen kişiler uyandıklarında genellikle bunu hatırlayamazlar. Ancak yaşanan bu durum da tekrarlayan zaman dilimleri içinde kişide yorgunluk ve halsizlik hissine neden olur” diye konuştu. Dr. Arslan yeterli süre uyumasına karşın sabah kalktığında yorgunluk hissi yaşayanların ve gün içinde halsiz olan ayrıca sürekli uykusu gelen kişilerde uyku apnesi sendromunun mutlaka araştırılması için uyarılarda bulundu.



Burnun içinden başlayarak ağız içine kadar uzanan ve hava yollarını daraltan tüm solunum hastalıklarına bağlı durumların uyku apnesine yol açabileceğine dikkat çeken Dr. Arslan risk faktörlerini ise şöyle sıraladı: “Erkek cinsiyet, obezite, boyun kısalığı, dilde veya genizde anatomik bozukluklar, sigara kullanımı, alkol kullanımı, uyku ilaçları kullanımı.”

ÇOĞU HASTA UYKU APNESİNİN FARKINDA DEĞİL

Gece uyku sırasında nefes durması, horlama ve sık uyanmaların tahmin edilebilir belirtiler olduğu bilgisini veren Dr. Arslan “Çoğu zaman hasta nefes durmalarının ve sık sık uyandığının farkında değildir. Ancak gündüz uyku hali, depresyon, dikkat eksikliği, unutkanlık ve baş ağrısı gibi sinsi belirtileri de vardır” dedi.

UYKU APNESİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Tedavi seçeneklerinin kişiye ve hastalık şiddetine göre değiştiğinin altını çizen Dr. Arslan tedavi yöntemleri hakkında şunları söyledi: “Genel öneri olarak kilo verilmesi, alkol ve sigaranın bırakılması başarılı oluyor. Ağız içi aparey dediğimiz tıbbi malzemeler ile uyku esnasında havayollarının açık kalması sağlanabiliyor. Gerekli hastalarda basınçlı hava üreten cihazların gece boyunca kullanılması da faydalı olur. Son olarak bu tedavilerden yanıt alınamayan hastalarda cerrahi yöntemler uygulanıyor.”

Annenin uyku apnesi bebeği de etkiliyor Prof. Dr. Hakan Kaynak, hamileliğin son dönemlerinde yaşanan uyku problemlerinin bebeği de etkilediğini söyledi.

Uyku apnesi hiç masum değil Uykuda solunum durması olarak tarif edilen uyku apnesi, toplumun büyük kısmını tehdit ediyor. Uyku apnesi, şişman kişilerde daha sık görülürken, boyun kalınlığının erkeklerde 43, kadınlarda 38 cm’nin üstünde olması da uyku apnesine zemin hazırlıyor. Uykuda ani ölüm ve kalp krizi dışında, gündüz aşırı uyku hali nedeniyle iş ve trafik kazalarına da neden olabilen uyku apnesinden kurtulmanın yolu ise kilo vermekten, cerrahi ya da solunum cihazı tedavisinden geçiyor.

Dikkat! Uyku apnesini hafife almayın Günlük aktiviteler sırasında harcanan enerjiyi geri kazanmak için uykunun önemli olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Burgazlıoğlu, konuşma, hafıza ve esnek düşünmeyle ilgili değerlerin normal ölçülerde seyretmesi için uykuya ihtiyaç olduğunu ifade etti.