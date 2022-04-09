Türkiye Gazetesi

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Teknoloji ve şehirleşmeye bağlı çevreyle ilgli faktörlerin bu artışta rolü olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Topçu “Anne karnında radyasyona maruz kalmak, anne ve babanın 40 yaş üstünde olması, erken doğum hikayesinin olması yani bebeğin 35 haftadan önce ve 2,5 gramın altında doğması çevresel faktörler arasındadır. Diğer sebepler arasında bebeğin yenidoğan döneminde yoğun bakımda kalması ve kimyasal materyallerin yoğun olduğu bölgelerde yaşamak da bulunuyor” diye konuştu. Çocukların elinden düşmeyen teknolojik aletlerin de otizm gelişiminde etkisi olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Topçu “Cep telefonu, tablet ve televizyon gibi teknolojik iletişim araçlarına fazla maruz kalmaları ve sosyal çevreden uzak büyüyen çocuklarda özellikle bu risk faktörü otizmi tetikleyebiliyor. Genetik faktörlere sebebiyet veren durumlar ise Frajil X sendromu, tüberoskleroz gibi bazı özel hastalık gruplarıdır. Sadece mental geriliği olan hastalıklarda da otizm sık olarak görülebiliyor” dedi.

Çocukları tatilde tabletten uzak tutun Boyun fıtığında yaş ortalamasının gittikçe düştüğünü belirten uzmanlar, ara tatilde çocukların telefon ve tabletten uzak tutulması konusunda uyarılarda bulundu.