Çoğunlukla gelişmemiş ve az gelişmiş ülkelerde görülen şiddetli vitamin eksikliği pek çok sağlık probleminin temel sebebi. Ancak bazı vitaminlerin özellikle kadın sağlığında daha büyük bir önemi var.

Kadın Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Özlem Özyılmaz, kadınlar için 'olmazsa olmaz vitaminleri' ve eksikliğinin hangi hastalıklara sebep olduğunu anlattı...

D vitamini eksikliği çikolata kisti ve myom oluşumuna zemin hazırlıyor!

Kadınlarda D vitamini düzeyinin düşük olması; âdet sancısı polikistik over sendromu, çikolata kisti, myom, erken yumurtalık yetmezliği POF, kısırlık ve yumurtalık kanserinin sebebidir. Özellikle D vitamini eksikliği ve obezite yan yana geldiğinde myom sıklığı artar.

B12 eksikliği idrar kaçırmayı tetikliyor!

B12 vitamini özellikle sinir hücrelerinin büyümesi ve tüm hücrelerin tamirinde önemli rol oynamaktadır. B12 eksikliği ciddi boyutlara ulaşan vakalarda sinir sistemindeki bu tahribata bağlı olarak idrar kaçırma sorunu ortaya çıkabilir.

Âdet düzensizliği ve hâlsizliğin nedeni ‘demir’ eksikliği olabilir!

Vücuttaki demir seviyesinin azalması; demir emiliminde bozukluk gibi nedenlerin yanı sıra anormal ve şiddetli âdet kanamalarına da bağlanabilir. Dolayısıyla anemi nedeni araştırılırken kadınların âdet döngüsündeki anormallikler sorgulanmalı ve uygun tedavi prosedürü uygulanmalıdır.

C vitamini jinekolojik kanserler ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı koruyor!

Antioksidan özelliğe sahip olan C vitamini, serbest radikallerle tepkimeye girer ve bunları nötralize eder. Sonuç olarak serbest radikallerin hücrelere genetik anlamda zarar vermesini önler. Kadın sağlığı açısından önemi ise jinekolojik kanserler ve cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı koruyucu etkisidir. Ayrıca son yapılan araştırmalar, C vitaminin gebelik zehirlenmesini önlemede yardımcı olduğunu ve amniyotik kesenin oluşmasına katkı sağladığını da göstermektedir.

A vitamini eksikliği erken doğuma sebep oluyor

Yeterli seviyede A vitamini alınmadığında, birçok kadın kısırlık sorunuyla karşılaşmaktadır. Özellikle çocuk yaştaki A vitamini eksikliği, ileriki yaşlarda birçok çiftin çocuk sahibi olmasında ciddi engelteşkil eder. Öte yandan gebelik süresince A vitamininin eksikliği, erken doğum, düşük doğum ağırlığı ve karaciğer yetmezliğine yol açabilmektedir.

Kalsiyum eksikliği erken menopoza sokuyor

Kalsiyum eksikliği yaşayan kadınların erken menopoz riski ile karşı karşıya kaldığını belirten Opr. Dr. Özlem Özyılmaz “Âdet döngüsünün 40 yaşından önce kalıcı olarak kesilmesi durumu olan erken menopoz uzun vadede kısırlık, osteoporoz, kardiyovasküler hastalıklar ve felç gibi ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor. Dolayısıyla bu yıkıcı etkiyi geciktirmek için erken menopoza karşıtedbir almak gerekiyor. Yapılan çalışmalar, gıda kaynaklarından en çok kalsiyum alan kadınlarda, erken menopozun yüzde 13 oranında daha az gözlendiğini göstermektedir. Kalsiyum açısından zengin besinlerin tüketilmesi ve gerektiğinde takviye alınması doğru olacaktır" açıklamasını yaptı.

