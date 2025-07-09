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ATA-AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ATA AÖF sınav sonuçları bekleniyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ATA-AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ATA AÖF sınav sonuçları bekleniyor!
ATA AÖF, Sonuç, Tarih, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) öğrencileri, 29-30 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen bütünleme sınavlarının ardından sonuç açıklama tarihine odaklandı. ATA-AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak merakla bekleniyor.

ATA AÖF final sınavlarında beklenen başarıyı elde edemeyen ya da notlarını yükseltmek isteyen binlerce öğrenci, bütünleme sınavına girerek yıl sonu başarı ortalamasını yükseltme şansı yakaladı. Şimdi ise gözler üniversitenin duyuracağı sonuç açıklama tarihinde. ATA-AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA-AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ATA AÖF sınav sonuçları bekleniyor! - 1. Resim

ATA AÖF BÜTÜNLEME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF tarafından paylaşılan akademik takvimde net bir tarih verilmedi. Önceki dönemlerdeki açıklama sürelerine bakıldığında sınav sonuçlarının genellikle sınavdan sonra 1 ila 2 hafta içerisinde erişime açıldığı biliniyor.

2025 ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarının Temmuz ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor. Adayların sonuçlara ulaşabilmesi için Atatürk Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi’ne (OBS) giriş yapmaları yeterli olacak.

ATA-AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ATA AÖF sınav sonuçları bekleniyor! - 2. Resim

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

ATA AÖF'te blok uygulama, çocuk gelişimi alan uygulaması ve koleksiyon hazırlama gibi uygulamalı dersler dışındaki tüm teorik derslerde başarı notu aynı şekilde hesaplanacak.

Ara sınav (vize) notu %30 oranında etki ederken, yarıyıl sonu veya bütünleme sınavı notu %70 oranında dikkate alınacak.

ATA-AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ATA AÖF sınav sonuçları bekleniyor! - 3. Resim

ATA AÖF SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Sınav sonuçları açıklandığında, öğrenciler Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin resmi web sitesi üzerinden Öğrenci Bilgi Sistemi’ne (OBS) giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek. Sisteme giriş yapabilmek için öğrenci numarası ve şifre bilgileri yeterli olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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