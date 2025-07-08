DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2025 DGS oturum tarihi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Temmuz 2025 14:55 - Güncelleme: 8 Temmuz 2025 14:57 - Güncelleme:

ÖSYM, DGS, Sınav, Haber

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 2025 etabına geri sayım başladı. Adaylar ise sınav giriş yerlerinin yazacağı, sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarihi merak ediyor. İşte, 2025 DGS sınav yerleri hakkında son bilgiler...

İki yıllık önlisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylarına yönelik her yıl ÖSYM'nin düzenlediği DGS'nin 2025 etabı gündemde. Başvurularını tamamlayan adaylar bir yandan çalışmalarına devam ederken bir yandan da sınav giriş belgelerine odaklandı. DGS SINAVI NE ZAMAN? DGS sınavı 20 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak. DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? ÖSYM'nin DGS giriş belgelerini sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce, yani 10 Temmuz civarı adayların erişimine açması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler gelince haberimizde yer vereceğiz.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Türkiye Gazetesi