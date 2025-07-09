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Okulda çıkan yemek hastanelik etti! 200'den fazla çocuk zehirlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Okulda çıkan yemek hastanelik etti! 200&#039;den fazla çocuk zehirlendi
Çin, Anaokulu, Zehirlenme, Yemek, Çocuklar, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çin'in kuzeybatısında bir anaokulunda şef aşçı, yemeği süslemek üzere "yenmeyen boya" kullanarak 233 öğrenciyi zehirledi. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken anaokulu müdürü ile okulun yatırımcısının da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Korkunç olay, Gansu eyaletinin Tianshui şehrindeki Peixin Anaokulu'nda yaşandı. BBC'nin haberine göre, şef aşçı kontrolünde hazırlanan, buharda pişirilmiş üç renkli hurma keki ve sosisli mısır ekmeği öğrencilere servis edildi.

233 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

Yemeği tüketen 233 öğrenci kurşun zehirlenmesi teşhisiyle hastaneye kaldırılırken, bunlardan 201'i tedavi altına alındı.

GÜVENLİK SINIRININ 2 BİN KAT FAZLASINI İÇERİYORDU

İhbar üzerine anaokuluna sevk edilen yerel yetkililer, öğün numunelerinin gıda kirleticileri için belirlenen "ulusal güvenlik sınırının 2 bin katı fazla kurşun içerdiğini" saptadı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken anaokulu müdürü ile okulun yatırımcısının da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

AMBALAJINDA ''YENMEYEN'' OLARAK İŞARETLENMİŞ

Yerel polisten yapılan açıklamada, mutfak personelince "boyanın çevrim içi satın alındığı" ve ambalajında açıkça "yenmeyen" olarak işaretlendiği aktarıldı. Çin devlet medyasında, personelin yemeğe boya pigmenti eklediğini gösteren görüntülerin, mutfaktaki güvenlik kameralarına yansıdığı vurgulandı.

Tianshui Belediye Başkanı Liu Lijiang, yerel medyaya açıklamasında, olayın kamu gıda güvenliği denetiminde eksiklikleri ortaya çıkardığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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