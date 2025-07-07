Az kalsın sonu oluyordu… Nefes alamadı, solunumu durdu

Batman’da 15 aylık bir bebek, evde oynarken kabusu yaşadı. Akciğerlerine çekirdek kabukları saplanan D.A. gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

Gece saat 02.00 civarında bebeğinin solunum sıkıntısı yaşadığını ve öksürdüğü gören baba, hızlıca uyguladığı ‘Heimlich Manevrası’ ile soluk borusuna kaçan çekirdek kabuklarının bir kısmını çıkarmayı başardı. Ancak bebeğin solunum sıkıntısı ve öksürüğü devam edince aile, vakit kaybetmeden acil servise başvurdu.

ÇEKİRDEK KABUKLARI AKCİĞERLERİNE SAPLANMIŞ

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Selim Özkaya tarafından gece saatlerinde acil olarak ameliyata alınan 15 aylık D.A.’nın akciğerlerine kaçan çekirdek parçaları bronkoskopi işlemi ile başarıyla çıkarıldı.

Ameliyat sonrası açıklamada bulunan Op. Dr. Selim Özkaya, yapılan tetkiklerde çekirdek kabuklarının hem solunum yolunu tıkadığını hem de akciğerlere saplandığını belirterek operasyonun başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade etti.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa süre içerisinde taburcu edilmesinin planlandığı öğrenildi.