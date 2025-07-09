En pahalısı 96, en ucuzu 79 TL! Sigaraya bir zam daha, işte yeni fiyatlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Temmuz 2025 10:40 - Güncelleme: 9 Temmuz 2025 11:58 - Güncelleme:

Sigara, Zam, Fiyat, ÖTV, Haber

ÖTV güncellemesi sonrası sigara grupları peş peşe zamlarını açıklamaya devam ediyor. JTI, BAT ve Imperial Tobacco'nun ardından Philip Morris de zamlı fiyatını açıkladı. İşte tüm grupların zamlı sigara fiyatları...

3 Temmuz'da açıklanan enflasyon rakamlarıyla ÖTV'de güncellemeye gidildi. ÖTV'deki artış ise sigaraya zam üstüne zam olarak yansıdı. İlgili Haber Akaryakıta bir büyük zam daha! Litresi 55 lirayı aştı SON ZAM PHİLİP MORRİS'TEN Sigara grupları peş peşe zamlarını açıklamaya devam ediyor. JTI, BAT, Imperial Tobacco'un ardından son zam ise Philip Morris grubundan geldi. ZAMLI SİGARA FİYATLARI JTI Grubu JTI grubunun sattığı en ucuz sigara 81 TL JTI grubunun sattığı en pahalı sigara 96 TL Bat Grubu BAT grubunun sattığı en ucuz sigara 80 TL BAT grubunun sattığı en pahalı sigara 96 TL Imperial Tobacco Imperial Tobacco grubunun sattığı en ucuz sigara 79 TL Imperial Tobacco grubunun sattığı en pahalı sigara 91 TL Philip Morris Philip Morris grubunun sattığı en ucuz sigara 85 TL Philip Morris grubunun sattığı en pahalı sigara 94 TL

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mesut Şahin