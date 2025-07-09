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En pahalısı 96, en ucuzu 79 TL! Sigaraya bir zam daha, işte yeni fiyatlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
En pahalısı 96, en ucuzu 79 TL! Sigaraya bir zam daha, işte yeni fiyatlar
Sigara, Zam, Fiyat, ÖTV, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ÖTV güncellemesi sonrası sigara grupları peş peşe zamlarını açıklamaya devam ediyor. JTI, BAT ve Imperial Tobacco'nun ardından Philip Morris de zamlı fiyatını açıkladı. İşte tüm grupların zamlı sigara fiyatları... 

3 Temmuz'da açıklanan enflasyon rakamlarıyla ÖTV'de güncellemeye gidildi. ÖTV'deki artış ise sigaraya zam üstüne zam olarak yansıdı. 

SON ZAM PHİLİP MORRİS'TEN

Sigara grupları peş peşe zamlarını açıklamaya devam ediyor. JTI, BAT, Imperial Tobacco'un ardından son zam ise Philip Morris grubundan geldi. 

En pahalısı 96 TL! Sigaraya bir zam daha, işte yeni fiyatlar - 1. Resim

ZAMLI SİGARA FİYATLARI

JTI Grubu

JTI grubunun sattığı en ucuz sigara81 TL
JTI grubunun sattığı en pahalı sigara96 TL

Bat Grubu

BAT grubunun sattığı en ucuz sigara80 TL
BAT grubunun sattığı en pahalı sigara96 TL

Imperial Tobacco

Imperial Tobacco grubunun sattığı en ucuz sigara79 TL
Imperial Tobacco grubunun sattığı en pahalı sigara91 TL

Philip Morris

Philip Morris grubunun sattığı en ucuz sigara85 TL
Philip Morris grubunun sattığı en pahalı sigara94 TL
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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