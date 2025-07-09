En pahalısı 96, en ucuzu 79 TL! Sigaraya bir zam daha, işte yeni fiyatlar
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
ÖTV güncellemesi sonrası sigara grupları peş peşe zamlarını açıklamaya devam ediyor. JTI, BAT ve Imperial Tobacco'nun ardından Philip Morris de zamlı fiyatını açıkladı. İşte tüm grupların zamlı sigara fiyatları...
3 Temmuz'da açıklanan enflasyon rakamlarıyla ÖTV'de güncellemeye gidildi. ÖTV'deki artış ise sigaraya zam üstüne zam olarak yansıdı.
SON ZAM PHİLİP MORRİS'TEN
Sigara grupları peş peşe zamlarını açıklamaya devam ediyor. JTI, BAT, Imperial Tobacco'un ardından son zam ise Philip Morris grubundan geldi.
ZAMLI SİGARA FİYATLARI
JTI Grubu
|JTI grubunun sattığı en ucuz sigara
|81 TL
|JTI grubunun sattığı en pahalı sigara
|96 TL
Bat Grubu
|BAT grubunun sattığı en ucuz sigara
|80 TL
|BAT grubunun sattığı en pahalı sigara
|96 TL
Imperial Tobacco
|Imperial Tobacco grubunun sattığı en ucuz sigara
|79 TL
|Imperial Tobacco grubunun sattığı en pahalı sigara
|91 TL
Philip Morris
|Philip Morris grubunun sattığı en ucuz sigara
|85 TL
|Philip Morris grubunun sattığı en pahalı sigara
|94 TL
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mesut Şahin