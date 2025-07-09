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Akaryakıta bir büyük zam daha! Litresi 55 lirayı aştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Akaryakıta bir büyük zam daha! Litresi 55 lirayı aştı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Akaryakıta gelen ÖTV zammının ardından bugün bir zam daha geldi. Motorinin fiyatı artarken, litresi birçok şehirde 55 lirayı geçti. İşte detaylar...

Geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon rakamlarının ardından akaryakıtta ÖTV güncellemesi olmuştu. 3 Temmuz tarihinden itibaren benzin 2 lira 26 kuruş, motorin 2 lira 12 kuruş, otogaz ise 97 kuruş zamlandı. ÖTV zammının ardından akaryakıta bir zam daha geldi.

LİTRESİ 55 LİRAYI AŞTI 

Bugün itibarıyla motorinin litre fiyatı 1 lira 15 kuruş arttı. Zammın ardından birçok şehirde motorinin litresi 55 lirayı aştı. 

Akaryakıta bir büyük zam daha! Litresi 55 lirayı aştı - 1. Resim

9 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 

ŞehirBenzinMotorinOtogaz
İstanbul Avrupa51,2253,5626,06
İstanbul Anadolu51,0853,4525,46
Ankara51,9154,4425,96
İzmir52,2454,7825,91

Motorinin 55 lirayı aştığı şehirler ise şöyle: 

Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Şanlıurfa, Siirt, Sinop, Şırnak, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat.

Akaryakıta bir büyük zam daha! Litresi 55 lirayı aştı - 2. Resim

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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