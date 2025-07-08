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Sigaraya bir zam daha! Paketi kaç lira oldu? İşte zamlı fiyatlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sigaraya bir zam daha! Paketi kaç lira oldu? İşte zamlı fiyatlar
Sigara, Zam, Fiyat, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ÖTV güncellemesinin ardından sigaraya peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor. JTI ve BAT'ın ardından bugün itibarıyla Imperial Tobacco grubuna da zam geldi. İşte güncel sigara fiyatları... 

3 Temmuz'da açıklanan enflasyon rakamlarının ardından gerçekleşen ÖTV güncellemesi sonrası sigara grupları zamlı fiyatlarını açıklamaya başladı.

BİR GRUBA DAHA ZAM GELDİ 

Sigaraya ilk zam JTI grubundan gelirken, onu BAT grubu takip etmişti. Son zam ise Imperial Tobacco grubundan geldi. Diğer grupların ise önümüzdeki günlerde zamlı fiyatlarını açıklaması bekleniyor.

Sigaraya bir zam daha! Paketi kaç lira oldu? İşte zamlı fiyatlar - 1. Resim

ZAMLI SİGARA FİYATLARI

JTI Grubu

JTI grubunun sattığı en ucuz sigara81 TL
JTI grubunun sattığı en pahalı sigara96 TL

Bat Grubu

BAT grubunun sattığı en ucuz sigara80 TL
BAT grubunun sattığı en pahalı sigara96 TL

Imperial Tobacco

Imperial Tobacco grubunun sattığı en ucuz sigara91 TL
Imperial Tobacco grubunun sattığı en pahalı sigara79 TL
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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