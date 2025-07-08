Sigaraya bir zam daha! Paketi kaç lira oldu? İşte zamlı fiyatlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Temmuz 2025 11:51 - Güncelleme: 8 Temmuz 2025 12:00 - Güncelleme:

Sigara, Zam, Fiyat, Haber

ÖTV güncellemesinin ardından sigaraya peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor. JTI ve BAT'ın ardından bugün itibarıyla Imperial Tobacco grubuna da zam geldi. İşte güncel sigara fiyatları...

3 Temmuz'da açıklanan enflasyon rakamlarının ardından gerçekleşen ÖTV güncellemesi sonrası sigara grupları zamlı fiyatlarını açıklamaya başladı. İlgili Haber MÜSİAD'dan çok konuşulacak çıkış: Dolar en az 45 lira olmalı BİR GRUBA DAHA ZAM GELDİ Sigaraya ilk zam JTI grubundan gelirken, onu BAT grubu takip etmişti. Son zam ise Imperial Tobacco grubundan geldi. Diğer grupların ise önümüzdeki günlerde zamlı fiyatlarını açıklaması bekleniyor. ZAMLI SİGARA FİYATLARI JTI Grubu JTI grubunun sattığı en ucuz sigara 81 TL JTI grubunun sattığı en pahalı sigara 96 TL Bat Grubu BAT grubunun sattığı en ucuz sigara 80 TL BAT grubunun sattığı en pahalı sigara 96 TL Imperial Tobacco Imperial Tobacco grubunun sattığı en ucuz sigara 91 TL Imperial Tobacco grubunun sattığı en pahalı sigara 79 TL

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mesut Şahin