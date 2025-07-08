Sigaraya bir zam daha! Paketi kaç lira oldu? İşte zamlı fiyatlar
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
ÖTV güncellemesinin ardından sigaraya peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor. JTI ve BAT'ın ardından bugün itibarıyla Imperial Tobacco grubuna da zam geldi. İşte güncel sigara fiyatları...
3 Temmuz'da açıklanan enflasyon rakamlarının ardından gerçekleşen ÖTV güncellemesi sonrası sigara grupları zamlı fiyatlarını açıklamaya başladı.
BİR GRUBA DAHA ZAM GELDİ
Sigaraya ilk zam JTI grubundan gelirken, onu BAT grubu takip etmişti. Son zam ise Imperial Tobacco grubundan geldi. Diğer grupların ise önümüzdeki günlerde zamlı fiyatlarını açıklaması bekleniyor.
ZAMLI SİGARA FİYATLARI
JTI Grubu
|JTI grubunun sattığı en ucuz sigara
|81 TL
|JTI grubunun sattığı en pahalı sigara
|96 TL
Bat Grubu
|BAT grubunun sattığı en ucuz sigara
|80 TL
|BAT grubunun sattığı en pahalı sigara
|96 TL
Imperial Tobacco
|Imperial Tobacco grubunun sattığı en ucuz sigara
|91 TL
|Imperial Tobacco grubunun sattığı en pahalı sigara
|79 TL
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mesut Şahin