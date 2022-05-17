Türkiye Gazetesi

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Herhangi bir sebeple hastanede yatıyorsanız, ağrılar ve acılar içinde hastane duvarlarıyla baş başa kaldığınızda bir şefkat eli tutar elinizi... Hemşireniz... Her zaman sakin, sabırlı ve neşeli tavrıyla endişenizi azaltmaya çalışır. Siz onun yaralarını sardığı binlerce hastadan biri olsanız da o size, dünyadaki tek hastaymışsınız gibi davranır. Sizin acılarınızı dindirmeye çalışırken aklında aybaşında ödemek zorunda olduğu borçları, hasta annesi, komşusuna emanet ettiği çocuğu ya da nöbete kalıp sabahladığı uykusuz geceler vardır. Ancak o bütün kaygılarını kapının dışında bırakıp, sizin memnuniyetiniz için çalışır.

Hemşirelik, sağlık hizmetinin en kutsal ancak en meşakkatli mesleklerinin başında geliyor. Bir taraftan mesleğe ait onlarca çözülemeyen problemle baş etmeye çalışan hemşireler, diğer tarafta toplumdan hak ettikleri değeri görebilmeyi umuyor? Ancak sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada polislerden sonra en çok şiddete maruz kalan meslek grubu hemşireler oluyor. Bu yüzden kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini de içeren kanun teklifinin TBMM'den geçmesi ve bunun hemşirelik haftası içinde olması en çok hemşireleri sevindirdi. Sağlık sisteminin temel taşlarından olan hemşirelik mesleği ile ilgili olarak Türkiye Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Aysel Sağlam’la konuştuk... Aysel hemşire bu yıl meslekte 34. yılını doldurmuş. Türkiye Hastanesinde ise 20. yılında.

Dünyada ve Türkiye’de hemşirelerin en önemli sorunları neler diye sorduğumda, Aysel hemşire hiç düşünmeden “şiddet” dedi ve şöyle devam etti: “Hemen öyle fiziksel şiddet akla gelmesin. Elbette zaman zaman o da var ama sözle, davranışla yapılan şiddet de hemşirelerin bütün hevesini kırıyor. Tükenmişlik sendromuna sürüklüyor Çok şükür bizim hastanemizde bu tür olaylarla pek karşılaşmıyoruz.”

SEVGİ DOLU BAKIMIN KARŞILIĞI BU OLMAMALI

“Hemşire hak ettiği değeri görüyor mu?” sorusuna ise şöyle cevap verdi Aysel Hemşire: Aslında önemli olan toplumun bizi nasıl gördüğü. Çünkü değer biçen tarafla şiddet gösteren taraf aynı olduğu sürece hak ettiğimiz davranışı görmemiz pek mümkün olmayacaktır. Özellikle şiddet gösteren hasta yakınının hastası, yaşamla ölüm arasında mücadele verirken görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığımız anlarda yapılan sözel ve fiziksel şiddete maruz kalmak hepimizi fazlasıyla üzüyor. Her hastaya kendi hastamızmış gibi yaklaşarak içten ve sevgi dolu hasta bakımının karşılığı bu olmamalı bence.

BRANŞLAŞMA LİSANSÜSTÜ EĞİTİMLE SAĞLANMALI

Mesleğe ait sorunlar da var elbette. Mesela branşlaşmada hâlâ istenilen düzeye ulaşılamadığını söylüyor Aysel hemşire. Sağlık meslek liselerinin kapatılmasından sonra hemşireliğin 4 yıllık lisans eğitimi ile verilmeye başlanmasına rağmen bazı kurumlarda hâlâ kalifiye hemşire sıkıntısı yaşandığını ifade eden Sağlam “Cerrahi, dâhiliye, kadın doğum gibi tıbbın branşlarına göre kendi alanında branşlaşacak hemşirelerin yetişmesi için üniversitelerde lisansüstü programların açılması gerekir. Covid sonrası

dönemde bu hedeflere de ulaşılacaktır” dedi.

PANDEMİNİN İSİMSİZ KAHRAMANLARI

"YİNE OLSA YİNE YAPARIZ"

Hemşireler geride bıraktığımız Covid-19 pandemisinin isimsiz kahramanlarıydı. Herkesin ne olduğunu bilmediği, aşısı ve tedavisi olmayan virüsün sebep olduğu hastalıktan bucak bucak kaçtığı dönemde sağlık cephesinin en ön saflarında savaştılar. Bilinmezliğin verdiği çaresizlikle bile baş ederek hasta bakımını aksatmadan hizmetlerine devam ettiler. Bu savaşta hastalandılar, yakınlarını, hatta kendi hayatlarını kaybettiler. Ancak geride kalanlar asla cepheyi terk etmeyi düşünmedi. Türkiye’nin pandemiyle savaştaki başarısında en önemli paylardan sahip olan hemşireler adına konuşan Aysel Sağlam “Allah vermesin yine böyle bir tehdit olsa hiç düşünmeden görevimizin başında oluruz. Çünkü bizim işimiz hayat kurtarmak” dedi.

RAKAMLAR ÜZÜCÜ

2020 yılı öncesinde yapılan bir araştırmaya göre, hemşirelerin herhangi bir şiddete maruz kalma oranı yüzde 67,1 olarak bulundu. Bu rakamlar pandemi döneminde daha da artış gösterdi. Tüm sağlık çalışanları gibi hemşireler de yeni yasal düzenlemeyi umutla karşıladı. Dünyada polislerden sonra en çok şiddet gören meslek hemşirelik. Sağlık çalışanları ile ilgili düzenlemede, sağlık personeline karşı işlenen kasten yaralama suçu katalog suç olarak tanımlanıyor, tutuklanma konusu ediliyor.

Hasta yakınlarından hemşireye saldırı: 3 gözaltı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acil servis hemşiresini darbederek yaralayan 3 zanlı gözaltına alındı.