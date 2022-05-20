Türkiye Gazetesi

İlk olarak İngiltere’de 7 Mayıs’ta tespit edilen ‘maymun çiçeği’ vakaları yayılıyor. Virüs İspanya, Portekiz ve Kanada’nın ardından son olarak ABD’ye sıçramıştı. Son olarak İtalya, İsveç ve Belçika koronavirüs salgının ortasında maymun çiçeği vakalarını kaydeden en son ülkeler oldu. Böylece maymun çiçeği virüsü toplamda 8 ülkede görülmüş oldu.

İTALYA, İSVEÇ VE BELÇİKA’YA DA SIÇRADI

Virüsün Avrupa'da ilk olarak 7 Mayıs'ta İngiltere'de bir kişide görüldüğü doğrulanmış, ardından 17 Mayıs'ta Portekiz'de 5 kişide bu virüsün görüldüğü, 15 kişinin de şüpheli durumda gözetim altına alındığı belirtilmişti.

ABD'de, 2022 yılının ilk "maymun çiçeği" (monkeypox) virüsünden kaynaklı ilk vakanın Massachusetts eyaletinde görüldüğü açıklandı.

Massachusetts Halk Sağlığı Departmanı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yakın zamanda Kanada'ya seyahat eden bir erkekte maymun çiçeği virüsü tespit ettiklerini doğruladı.

İtalya’ya maymun çiçeği virüsü kaynaklı ilk vakanın İspanya’dan gelen bir kişide tespit edildiği bildirildi.

İtalyan basınındaki haberlere göre, İspanya’nın Kanarya Adaları’ndan Roma’ya gelen bir kişide maymun çiçeği virüsüne rastlandı.

Resmi raporlara göre İsveçli bir hastaya da Stockholm'de maymun çiçeği virüsü teşhisi konuldu.

Virüs son olarak Belçika’da görüldü. Ülkenin ikinci büyük kenti Anvers'te örnekleri alınan bir kişinin Hollanda'daki laboratuvar testleri, maymun çiçeği virüsüne yakalandığını ortaya koydu.

CDC’DEN AÇIKLAMA GELDİ

ABD'de maymun çiçeği virüsünün görülmesinin ardından en yetkili kurum olan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) konuyla ilgili konuştu. CDC, “Yeni bir salgın mı başlıyor?” sorularına dair yüreklere su serpen bir açıklama yaptı. Salgın konusunda ülkenin en yetkili kurumu konumunda bulunan CDC, halkın endişelenmesini gerektirecek bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. CDC yetkilisi Jennifer McQuiston ise “Rapor edilen çok fazla vaka yok. Bu yüzden halk, Maymun çiçeği için acil risk altında olduklarından endişe etmemelidir” dedi.

Maymun çiçeği virüsü insanlara çoğunlukla kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan bulaşır ancak insandan insana bulaşma da gerçekleşebilir.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NEDİR?

Maymun çiçeği, 1980’li yıllarda tamamen ortadan kalkan çiçek hastalığının daha az bulaşıcı hali olarak adlandırılıyor. Bu virüs, çiçek hastalığının daha hafif semptomlara neden olan ve daha az ölümcül hastalığa yol açan bir çeşit akraba virüsü olarak biliniyor.

ABD Hastalık Kontrol Merkezi’ne (CDC) göre maymun çiçeği, virüs enfeksiyonu sonucu meydana gelen nadir hastalıklardan biri. Maymun çiçeğinde, deride döküntü ve kabarıklıklar, ateş, sırt ve kas ağrıları, şişmiş lenf düğümleri en yaygın belirtiler olarak biliniyor.

DSÖ verileri, maymun çiçeği virüsünün ilk olarak Orta ve Batı Afrika’daki tropik yağmur ormanlarında ortaya çıktığını ortaya koyuyor. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı’na (UKHSA) göre, maymun çiçeği insanlar arasında kolayca yayılmıyor. Öte yandan maymun çiçeği, nadir görülen bir viral enfeksiyon.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

Maymun çiçeği enfeksiyonun belirtileri arasında ateş, döküntü, sırt ağrısı, kas ağrıları, enerji eksikliği, şiddetli baş ağrısı şişmiş lenf düğümleri en sık görülenler arasında. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, ateşin başlamasından 1-3 gün sonra deri döküntüleri meydana geliyor. Döküntüler en çok yüzde görülüyor. Ancak avuç içi, ayak tabanları ve ağızda da baş gösteriyor.

Maymun çiçeği enfeksiyonunun kuluçka süresi genellikle 6 ila 13 gün olarak biliniyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü’ne göre bu süre 5 ila 21 gün arasında değişebiliyor.

Yeni tehlike maymun çiçeği İspanya’da 40, Portekiz’de 20, İngiltere’de ise 9 kişide virüsün görüldüğü ve çiçek hastalığıyla benzerlik gösterdiği ifade edildi.

Maymun çiçeği virüsü yayılıyor: İngiltere’de başladı, ABD’ye de sıçradı İngiltere’de ilk olarak 7 Mayıs’ta tespit edilen ‘maymun çiçeği’ vakaları 9’a yükseldi. Vakalar birçok ülkede de görüldü. İspanya ve Portekiz’de de maymun çiçeği virüsü vakalarına karşı alarma geçilirken, virüsün ABD’de ve Kanada’da tespit edildiği ortaya çıktı.

Avrupa'da yeni virüs paniği: Maymun çiçeği vakaları artıyor Maymun çiçeği enfeksiyonu vakaları Avrupa’nın farklı ülkelerinde görülmeye devam ediyor. İngiltere ve Portekiz’in ardından İspanya’da da sekiz erkekte maymun çiçeğine benzer semptomlar görüldü.