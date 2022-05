Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Hukuki boşluklardan faydalanılarak Down sendromlu bebekler için hekimlere karşı açılan milyarlık malpraktis davaları kadın doğum uzmanlarını zora sokuyor. Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortasının 2010’dan itibaren hekimler için mecburi hâle getirilmesinin, malpraktis davalarını patlattığını söyleyen Türk Obstetrik ve Jinekoloji Derneği (TJOD) Başkanı Prof. Dr. Bülent Tıraş “1990-2000 yılları arasında 635 olan hekimlere karşı açılan dava sayısı 2017’de 6 binlere ulaştı. Kadın doğumculara en çok Down sendromlu çocukları olan aileler tazminat davası açıyor. Hekim hiç suçu yokken 2-5 milyon lira arası tazminata mahkûm ediliyor. Bu şekilde kadın doğumculara karşı açılan kesinleşmiş davalar var. Evini, bütün meslek hayatında edindiği birikimlerini satsa doktor yine altından kalkamıyor” dedi.

İLANLA MÜŞTERİ ARIYOR

Prof. Dr. Tıraş, malpraktis uygulamasının bazı avukatların iştahını kabarttığını ve “fırsatçı hukuk büroları”nın kanundaki bir boşluktan faydalanarak hekimleri de atlayıp aileleri sigorta şirketlerine dava açmaya ikna ettiklerini belirterek “Down sendromlu çocukların ailelerine billboardlara verdikleri ilanlarla ulaşıp, ‘doktora bir şey olmayacak biz sigorta şirketinden parayı alacağız’ diyerek dava açıyorlar. Memleketin çeşitli şehirlerine ‘ücretsiz destek’ başlığı altında ‘tazminat hesabınıza yatana kadar’ bütün masraflar bizden yazan ilanlar asıyorlar. Kazandıkları takdirde sigorta şirketi 5 milyonluk tazminatın sadece 800 binini ödüyor. Kalanını doktor ödemeye mahkûm ediliyor. Bu davalar, bazı avukatların Down Sendromlu çocukları ticari meta olarak kullandıkları kazanç kapıları hâline geldi” diye konuştu.

DOKTOR SUÇU OLMAMALI

Down sendromlu çocuk doğumunun kadın doğum hekiminin suçu olmaktan çıkarılması gerektiğini söyleyen Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. İsmail Mete İtil “Her 800 doğumda bir Down sendromu görülmesi normaldir. Down sendromu riski olan gebelik takip eden hekim yıllar sonra dava ile karşı karşıya kalabilir. Bu davalar yüzünden kadın doğum hekimleri gebe takibi yapmak istemiyor. Yakında doğum yaptıracak doktor bulamayacağız” açıklamasını yaptı. Mecliste şu anda komisyonda yeni Malpraktis yasasının görüşüldüğünü söyleyen TJOD Genel Sekreteri Op. Dr. Volkan Kurtaran ise “Kanun tasarısında kamu hastanelerini kapsayan bir düzenleme var. Komisyon hekim lehine karar verse de bu da itiraza açık. Ayrıca özelde çalışan hekimleri kapsamıyor. Kadın doğum uzmanlarının isteği kapsamlı-geniş bir yasa hazırlanmasıdır. Hazırlanırken kadın doğum uzmanlarının görüşü alınmalı, kurulacak komisyonlarda doktorlar yer almalıdır” dedi.

HUKUKİ BOŞLUK DAVA SEBEBİ

Türkiye’nin kabul ettiği Avrupa Biyotıp Sözleşmesi’ndeki ‘yapılan tıbbi işlemlerde alınan onamlar yazılı olmalıdır’ maddesini gerekçe göstererek malpraktis davası açılıyor. Oysa sağlık sisteminde hastalardan amniyo sentez alınması, ikili veya üçlü testlerden çıkan sonuca göre yapılan bilgilendirmenin yazılı kayıt altına alınması gibi bir mecburiyet yok. Davalar bu hukuki boşluğa dayanarak açılıyor.

DOKTORLARA 172 MİLYON TAZMİNAT CEZASI

Çeşitli alanlarda 2012 -2022 yılları arasında Sağlık Bakanlığına 5.933 tazminat davası (Acil 1.566, Kadın Hastalıkları ve Doğum 1.084, Genel Cerrahi 638, Fiziksel Tıp Rehabilitasyon 17) açıldı. Toplamında 178 dava kabul, 1.011’i kısmen kabul edildi. Toplamda doktorlara 172 milyon TL tazminat cezası verildi.

