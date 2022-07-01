Türkiye Gazetesi

Tüm dünyada maymun çiçeği virüsü vakaları hızla artarken Türkiye'de de ilk vaka tespit edildi, hastalığın tedavisine ilişkin bilgiler merak edildi. Bilindiği gibi çiçek hastalığının aşı ile kökü kazınan ilk hastalık olduğunu ve bu sebeple 1976’dan beri Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün çiçek hastalığının görülmediğini açıkladığını belirten Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, şöyle konuştu:



"DSÖ, 1980 yılından sonra çiçek aşısının sivillere yapılmasına gerek olmadığını ilan etmiştir. Dolayısıyla 1980 yılından sonra doğanlar bu hastalık için riskli grup içinde yer alırlar. Maymun çiçeği virüsü Poxviridae ailesinin bir üyesidir. Bu aile üyeleri omurgalıları, kuşları, sürüngenleri ve memelileri içeren birçok canlı türünü enfekte eder. Omurgalılarda bulunan 8 cinsi içinde sadece 4 cinsi insanlarda hastalık yapıcı özelliğe sahiptir. Bu cinsler içinde aşı virüsü, çiçek virüsü, inek çiçeği virüsü ve bugün dünyanın birçok ülkesinde görülen maymun çiçeği virüsü türleri vardır. Bu virüsü ilk tanımlayan 1958 yılında Kopenhag’da Von Magnus’tur" dedi.

ÇİÇEK HASTALIĞINA BENZERLİK GÖSTERİYOR

Maymun çiçeği virüsünün doğal kaynağı kemiriciler olduğu düşünülmekte ve Afrika kıtası ile sınırlı olan enfeksiyonları bilinmekte olduğunu ifade eden Mıstık, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



“Daha çok orta ve batı Afrika ülkelerinde görülür. İnsanlar rastlantısal olarak bu virüs ile karşılaşırlar. İnsandan insana bulaşabilme özelliğindedir. Maymunları da hastalandırabilir. Eski Afrika verilerine göre insan olgularının dörtte üçü 15 yaş altı çocuklar olduğu bildirilmiştir. Aile içi bulaş da söz konusudur. Bulaş yolu başlıca büyük damlacıklarla, direkt deri ve mukoza temasıyla ve cinsel yolla olabilir. İlk kez 7 Mayıs 2022'de Belçika’da saptanan belirtileri başka ülkelerdeki belirtiler takip etmiş ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu hastalığı izlemeye almıştır. Maymun çiçeği virüsünün yaptığı hastalık çiçek hastalığına benzerdir. Kuluçka süresi 12-16 gündür. Ateş, baş ağrısı ve sırt ağrısı görülebilir: Ateşin başlamasından 1-3 gün sonra çiçek hastalığına benzer, önce kızarıklık sonra kabartı ve sonrasında önce berrak sıvı ve son olarak içi iltihabi sıvı şeklinde gelişen yaygın deri döküntüleri sırasıyla gelişir. Bu hastalıkta çiçek hastalığında olmayan çene altı ve boyundaki lenf bezleri şişer. Hastalık 2-4 haftada sonlanır. Çiçek aşısı olmayan çocuklarda ölüm hızı yüzde 10’dur” şeklinde konuştu.

Uzmanından yüreklere su serpen maymun çiçeği açıklaması: Telaşlanacak bir durum yok Türkiye’de ilk maymun çiçeği vakasının tespit edilmesinin ardından endişeler arttı. Prof. Dr. Azap, maymun çiçeği virüsüyle ilgili telaşlanacak bir durum olmadığını belirterek ‘Maymun çiçeği asla Covid-19 gibi günler içinde yüzlerce kişiye bulaşacak bir hastalık değil, çünkü çok yakın temasla bulaşıyor’ dedi.

Maymun çiçeği virüsü Türkiye’de! 7 SORU 7 CEVAP: Hastalık hakkında ne biliyoruz? Maymun çiçeği virüsü tüm dünyada hızla yayılırken Türkiye’de ilk vaka tespit edildi. Söz konusu açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika ile duyurdu. Bu gelişme sonrası “Maymun çiçeği virüsü nedir, neden olur, nasıl bulaşır? Maymun çiçeği virüsü ölümcül mü? Tedavisi ve aşısı var mı?” gibi sorular art arda geldi. İşte salgın korkusu oluşturan virüs hakkında merak edilen sorular ve cevapları…