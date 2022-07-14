Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün Covid-19’la mücadele ekibinde yer alan bilim insanı Dr. David Nabarro, İngiliz medyasından SKY New’e çarpıcı açıklamalar yaptı.

VİRÜS SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

Dr. Nabarro, Birleşik Krallık'ta Covid ile ilgili ölümlerin 200.000'i aştığı için insanları "virüse saygı duymaya" çağırdı.

Dr. Nabarro, insanların Covid-19’a “saygı göstermesi” gerektiğini söyledi ve virüsün mutasyona uğrayarak daha da akıllı bir hale geldiğini dile getirdi.

Başarılı bilim insanı, “Virüs sürekli değişiyor. Vaka sayılarının son dönemde bu kadar çok olmasının sebebi değişikliğe uğraması ve bizim için çok akıllı olması” dedi.

“SEVMESEK DE SAYGI DUYMAYA DEVAM ETMELİYİZ”

Dr. Nabarro virüsün bağışıklık sistemimizi kırmayı başardığının ve bu sebeple vakaların arttığının altını çizdi.

Sosyalleşmenin artması, maske takılmaması ve covid-19 önlemlerinin azalmasının covid vakalarındaki artışa katkı sağladığını belirten Dr. Nabarro, “Bu virüs gitmedi, çok fazla insanı öldürüyor. Özellikle uzun covid’e yakalanırsanız bu gerçekten tatsız” dedi.

Önlemlerin hala önemli olduğunu söyleyen Dr Nabarro, "Sevmesek de bu virüse saygı duymaya devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Korkutan uyarı: Covid bitmedi, 6. dalga kapıda Koronavirüsle mücadelede önlemler bir bir kalkarken son günlerde vaka sayılarında yaşanan artış dikkat çekti. Uzm. Dr. Özkan Akyol, Covid-19’un tamamen bittiği düşünülerek tedbirlerin bırakıldığını fakat 6’ıncı dalganın kapıda olduğunu söyledi. Akyol, kişisel korunma önlemlerinin gevşetilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

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