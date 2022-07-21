Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesinden uzman klinik psikolog Dr. Yıldız Burkovik Avrupa'da ciddi sorunlara neden olan aşırı sıcaklar için uyarılarda bulundu. Dr. Burkovik, "Vücudun normal ısısının üzerine çıkıldıkça huzursuzluk kendini göstermeye başlar. Özellikle kişinin toleransı düşer, ani tepkiler, kimi zaman dürtülerini kontrol edememeye kadar varan sonuçlar olabilir. Bedendeki değişime ruh ayak uyduramadığı zaman karamsarlık ve öfke açığa çıkabilir. İsteksizlik ve ertelemeler daha fazla görülebilir, hiçbir şey yapmayı istememek de görülür. Olaylarla baş etme mekanizmamızda zayıflama oluşabileceğinden kontrolünün zorlandığını gören kişiler endişeye kapılabilir. Altta yatan patolojik bir rahatsızlıkları varsa bu durumda daha kuvvetli tepki verebilirler. Mesela panikatağı olan kişiler genelde nefes güçlüğü çekerler. Aşırı sıcak bir havada sanki hava çok az kalmış gibi bir duygu verdiğinden, panik bozukluklarda verilen tepki daha da sıkıntı verici olabilir. Çok sıcakta dikkati toplamakta güçlük çekilir. Bu şekilde yolda bulunmak, ister araba kullanırken ister yaya iken dikkatsizlik sonucu kazalara yol açabilir. Sıcak havada yürürken sıvıya ihtiyacımız çok olacaktır, eğer uzun bir süre geçip sıvı alımımız da olmadıysa vücut daha çok alarm tepkisi verebilir. Vücudumuzdaki su ihtiyacını özellikle sıcak havalarda almamak bedene de zarar verici olacaktır." dedi.

YEMEKTEN HEMEN SONRA DIŞARI ÇIKMAYIN

Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu sıcak hava ile mücadele etmek için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

> Bol sıvı tüketin. Su, ayran, soda, meyve suyu tercih edebilirsiniz. Ancak enerji içeceklerini tavsiye etmiyoruz.

> Soğuk yemekleri tercih edin.

> Çabuk bozulan yiyecekleri dışarıda tüketmeyin. Yaz aylarında çok artan ishal vakaları vücudun daha fazla susuz kalmasına sebep olur. Bu da tabloyu daha ağırlaştırır.

> Saat 11.00-16.00 arasında dışarı çıkmayın.

> Yemek yedikten hemen sonra dolu mideyle dışarı çıkmayın. Çünkü bu sırada vücudun kanı sindirim faaliyetine yöneliyor. O esnada sıcak havada olmak kalbe ve damarlara ekstra yük bindirir.

> Bol kıyafetler tercih edin.

İngiltere’de ilk defa yüksek sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm verildi Avrupa’yı saran sıcak hava dalgası İngiltere’yi kavurdu. Ülke tarihinde ilk defa yüksek sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm verildi, ulusal acil durum ilan edildi. Sıcaklıkların 40 dereceyi bulduğu ülkede eğitime ara verildi, hastanelerde randevular iptal edildi. Pek çok yerleşim yerinde yangın çıktı. Öte yandan ülkede etkisini gösteren aşırı sıcaklar nedeniyle tren rayları büküldü, havaalanı pisti eridi.

Antalya için kritik uyarı: Sıcaklık daha da artacak Antalya'da sıcaklık 38 dereceyi görürken uzmanlar sıcaklığın artacağına dikkat çekti. Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada ise sıcaklıkların pazartesi gününe kadar 38 ile 44 derece arasında seyredeceği bildirildi.