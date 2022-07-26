Türkiye Gazetesi

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İşte bunun için uzmanlardan birkaç basit tüyo…

> Nevresimlerinizi ve pijamanızı plastik bir torba içinde birkaç dakika dondurucuya beklettikten sonra kullanın.

> Bir şişeyi buzlu suyla doldurun ve vücudunuzun ‘soğuma noktalarına’ (dizler, ayak bilekleri, bilekler, boyun, kasık ve dirsekler) yerleştirin.

> Yatmadan önce vücudunuzu buzdolabında sakladığınız aloe vera bazlı güneş sonrası kremi ile nemlendirin.

> Yatak çarşaflarınız ve pijamalarınız ince ve saf pamuklu olsun.

> Yatmadan önce metabolizma hızınızı artırarak vücudunuzu ısıtan protein bazlı yiyecek tüketmeyin.

> Yatmadan en az üç saat önce sizi terleterek soğutacak baharatlı yiyecekler yiyin.

> Vücut ısınızı düşürmek için akşam duşunuzu ılık tutun. Soğuk duş tam tersi etki yapar.

> Evi daha serin tutmak için gün boyunca pencereleri ve perdeleri kapayın.

> Yatak odasındaki elektrikli cihazları ısı yaydıkları için kapatın. Prizleri de kapatın.

> Ayaklarınızı örtülerin dışında tutarak veya buz torbasının üzerine koyup serin tutun.

> Havayı soğutmak için bir fanın önüne buzla dolu bir kap koyun. > Gün boyunca düzenli olarak su için, ancak geceleri fazla içmeyin.

> Isı yükseldikçe mümkünse alt katta uyuyun.

‘Uykuda solunum durması’ olarak tarif ediliyor, yaşam kalitesini bozuyor Uykuya dalmakta güçlük çekiyor, horluyor, uyurken nefes daralması gibi şikayetleriniz varsa sizde de ‘uyku apnesi’ olabilir. Bu durum dinlenmiş olarak uyanmayı engeller. Tedavi edilmediği takdirde ise ciddi problemlere yol açabilir. Peki, uyku apnesi nedir, neden olur? Uyku apnesinin tedavisi nasıl yapılır? İşte merak edilenler…

İş yerlerine 'şekerleme' kapsülü: Uyku kutuları üretime başlıyor Japonya’da iş yerleri için küçük kutu şeklinde uyku alanları üretiliyor. Asya’nın güçlü ekonomik gücü, uzun mesai saatleri ve tatillerinin az olması nedeniyle eleştiriliyor.