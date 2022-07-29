Türkiye Gazetesi

Liberya'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi. Liberya Sağlık Bakanı Wilhelmina Jallah, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin Maryland vilayetinde, 43 yaşındaki bir hastada maymun çiçeği virüsünün tespit edildiğini belirtti.

HASTA, FİLDİŞİ SAHİLİ'NE SEYAHAT ETMİŞ

Hastanın yakında zamanda Fildişi Sahili'ne seyahat ettiğini ifade eden Jallah, halka "salgına karşı daha dikkatli olunması" çağrısında bulundu.

Jallah, "Bu, Liberya'da maymun çiçeği hastalığının ikinci kez doğrulanması. İlk vaka 2015 yılında ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından görüldü." ifadesini kullandı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan 'maymun çiçeği' rehberi: Nasıl bulaşır, belirtileri neler, kuluçka süresi kaç gün? Dünya Sağlık Örgütü’nün maymun çiçeğini ‘küresel acil durum’ ilan etmesinin ardından Sağlık Bakanlığı virüse ilişkin bir rehber hazırladı. Rehberde maymun çiçeği belirtileri, tanı ve tedavisi, virüsten korunmak için dikkat edilmesi gerekenler tek tek açıklandı. Ayrıca rehberde virüslülerle temas halinde ne yapılması gerektiği konusunda da bilgiler yer aldı.

DSÖ açıkladı: En fazla maymun çiçeği vakası hangi ülkede görüldü? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde maymun çiçeği virüsünün yayılımının sürdüğünü ve vaka sayısının arttığını bildirmişti. Örgüt, maymun çiçeği vakalarının en çok hangi ülkede görüldüğünü açıkladı.

Maymun çiçeği hastası yaşadıklarını anlattı: “Uyurken yastığa kafamı bile koyamıyorum, canım çok yanıyor” Koronavirüsün ardından ortaya çıkan maymun çiçeği virüsü sonrası tüm dünyayı korku sardı. Hızlı etkisini artıran virüs, hastalığı geçirenlere hayatı zindan ediyor. ABD’nin Houston kentinde yaşayan ve maymun çiçeği hastalığı bulaşan bir adam yaşadıklarını kamuoyu ile paylaştı.

AB maymun çiçeği aşısına onay verdi Avrupa Birliği (AB) maymun çiçeği virüsüne karşı Danimarkalı biyoteknoloji şirketine onay verdi. Hollanda'da ise risk grubundaki bireyler için maymun çiçeği virüsüne karşı aşılamaların başladığı bildirildi.

Maymun çiçeği bir ülkeye daha sıçradı: İlk vaka onaylandı Dünyanın alarma geçtiği maymun çiçeği vakasında Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) küresel acil durum ilan ederken virüs bir ülkeye daha sıçradı. Japonya Tokyo'da yaşayan 30'lu yaşlarında bir erkeğin Maymun Çiçeği virüsü testi pozitif çıktığı duyuruldu. Daha yurt dışı seyahat geçmişinin bulunduğu öğrenilen hastanın kimliği açıklanmadı.