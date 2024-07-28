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Dünyada 240 milyon kişi Hepatİt bombası gibi...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünyada 240 milyon kişi Hepatİt bombası gibi...

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk Karaciğer Vakfı Başkanı Çakaloğlu, dünyadaki 300 milyon hepatitlinin yüzde 80’inin hastalığından habersiz olduğunu söyledi.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Dünyada yaklaşık 300 milyon kronik viral hepatitli insan olduğunu ve bunların yüzde 80’inin hastalığından habersiz yaşadığını söyleyen Türk Karaciğer Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu “Hasta olduğunu bilmediği için tedavi alamayan hepatit B, C ve D hastaları karaciğer sirozu ve karaciğer kanseri riski altındadır. Aynı zamanda bu kişiler bulaştırıcı olduğu için hastalığı çevrelerine bulaştırmaktadır. Herkesin hepatit B ve hepatit C için test yaptırması, hepatit B testi negatif çıkan kişilerin de aşı olması gerekir” dedi. 

YILDA 12 BİN KİŞİ ÖLÜYOR

Türkiye’de 2-2,5 milyon hepatit B’li (100-150 bin hepatit D’li hasta) ve 300 bin civarında hepatit C’li hasta bulunduğunun tahmin edildiğini ifade eden Prof. Dr. Çakaloğlu “Dünyada 1,2 milyon, Türkiye’de yaklaşık 10-12 bin kişi her yıl hepatit B ve hepatit C’ye bağlı karaciğer sirozu ve karaciğer kanserinden ölüyor” açıklamasını yaptı. 

BİLMEDEN BULAŞTIRILIYOR

Her iki infeksiyonun da teşhisi çok kolay ve tedavisinin mümkün olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Çakaloğlu, vatandaşın mecbur kalmadıkça test yaptırmadığı için hasta olduğunu bilmediğini belirterek “Maalesef hâlâ dünyada ve Türkiye’de viral hepatitli hastaların en az yüzde 70-80’ihastalığından habersiz. Bu hastalar uzun vadede siroz ve kanser olma riski altındadır ve aynı zamanda bir bulaş kaynağıdır. Ülkemizde her türlü tedavi imkanlarına sahibiz; sosyal güvenlik kurumu ücretsiz tedavi veriyor; ülkemizin her köşesinde yapılan testlerle de kolayca hepatit B ve C tanısı konabilir. Buna rağmen tedavi alması gereken hastaların sadece yüzde 10- 20’sine ulaşabilmiş durumdayız. Hedef dünyada ve ülkemizde hepatit B ve hepatit C hastalarının hepsine tanı koymak ve gereken hastaların tamamını tedavi etmektir” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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