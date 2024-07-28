Rezillik olimpiyatı... LGBT sapkınlığı sporu da esir aldı

Paris’teki açılışta LGBT terörü kırmızı halıya çıktı. Çocukların bile alet edildiği skandallar zinciriy- le, milyarlarca kişinin zihnine sapkınlık aşılandı

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Fransa’nın başkenti Paris, 2024 Olimpiyat Oyunları’nın yanı sıra sapkın LGBT rezaletine de ev sahipliği yaptı. Oyunların açılış töreninde LGBT terörü kırmızı halıda boy gösterdi. Bütün dünyaya canlı olarak servis edilen skandal görüntülere çocuklar da alet edildi.

MEŞALE TAŞIDILAR

Olimpiyatların simgesi meşaleyi taşıyanlar arasında trans bireyler yer aldı. Mide bulandıran görüntüler bununla da kalmadı. 9-10 yaşlarındaki küçük bir kız çocuğu da LGBT defilesine alet edildi.

KOLİ BASİLİ NEHRİ

Olimpiyatlarda maraton yüzme ve triatlon yarışlarına ev sahipliği yapacak olan Sen Nehri’ndeki koli basili oranının yüksekliği de şimdiden sporcuların kâbusu oldu. Şehrin kanalizasyonu nehre akıyor. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, geçtiğimiz hafta suyun ‘temiz’ olduğunu göstermek için dalış gerçekleştirmişti. Ancak açılış günü yağan sağanak sonrasında nehrin rengi iyice griye döndü ve yapılan ölçümlerde koli basili oranı standartların çok üzerinde çıktı.

DRONE İLE CASUSLUK

Olimpiyat oyunlarına katılan ülkeler de skandal konusunda yarıştı. Filenin Sultanları’nın rakibi Dominik Cumhuriyeti’nin kadrosunda yer alan orta oyuncu Lisvel Eve, doping testinin pozitif çıkmasının ardından oyunlardan diskalifiye edildi. Kanada Kadın Olimpiyat Futbol Takımı Başantrenörü Bev Priestman da rakipleri Yeni Zelanda’nın idmanını drone ile gözetleyince ‘casusluktan’ görevine son verildi. IOC, Kanada’ya 6 puan ceza verdi. Kanada, Priestman ile Tokyo 2020’de şampiyon olmuştu.

KORE SAVAŞI ÇIKTI!

Paris’teki skandallar açılış törenindeki rezaletlerle sınırlı değildi. Törende Güney Koreli sporcuların kafilesi Kuzey Koreli olarak tanıtıldı, uluslararası kriz çıktı. Güney Kore Spor Bakanlığı, sert bir dille kınama yayımladı. Öte yandan, Fransızca alfabetik sıraya göre 153. ülke olarak geçit törenine katılan Kuzey Kore ise doğru şekilde tanıtıldı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), meydana gelen hata sebebiyle ‘içtenlikle özür dileriz’ mesajı yayınladı.

KATLİAMI BÖYLE ANDILAR

CEZAYİR'DEN SEN'E 400 GÜL

∂ Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın açılışında Fransa’nın eski sömürgelerinden Cezayir’in olimpiyat oyuncuları, Sen Nehri’ndeki tören sırasında, Paris’te 1961’de nehre atılarak katledilen Cezayirlilerin anısına suya 400 gül bıraktı. Cezayir Bağımsızlık Savaşı sürerken, ülkelerindeki bağımsızlık hareketine destek için barışçıl gösteri yapan 30 bine yakın Cezayirliden 400’e yakını, 17 Ekim 1961’de Fransız polisi tarafından katledilmişti.

OLİMPİK SAPKINLIĞA BÜYÜK TEPKİ

Paris Olimpiyatlarının açılışında sahnelenen sapkınlık şovu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük tepki çekti. Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Paris Temsilcisi Ömer Keskin, rezalete ilk tepkinin Fransız halkından geldiğini söyledi. Keskin “Halkta bu denli LGBT, transhümanizm ve dinî simgelerle alay edilmesine karşı çok büyük öfke var” dedi. Keskin Fransa halkının kreşten başlayan zihin işgali ve sapkın cereyanlara verilen destek sebebiyle endişeli olduğunu kaydederek “Bunlar aslında kendi hâlinde Fransızlar ile birlikte Müslümanları dejenere edip dinî, ahlaki değerlerinden koparma amaçlı. Tüm bu tepki çeken açılış organizasyonu ve diğer uygulamalar derin bir aklın ürünü” diye konuştu.

Tarihçi Mustafa Armağan, bir spor organizasyonunda Mahşerin 4 Atlısı’nın (Hristiyanlıkta kıyamet alameti olarak ortaya çıkacağına inanılan dört atlı) ne işi olduğunu sordu. İtalyan ressam Leonardo da Vinci tarafından yapılan “Hazreti İsa’nın Son Akşam Yemeği” tablosunun sapkınlar tarafından canlandırılması ve “Mahşerin 4 Atlısı”nın çok uç mesajlar olduğunu kaydeden Armağan, şunları söyledi: Açık bir meydan okuma var. Burada özel anlamda Gazze katliamı ve genel manada Müslümanlara dönük bir mesaj verildiği kanaatindeyim. O gece kaos, savaş ve kan dökme temalı görseller ve canlandırmalar özel olarak seçildi.

Dinler Tarihi Uzmanı Prof. Dr. İsmail Taşpınar, Paris’te seçilen tema ve kişilerin tesadüf olmadığını ve bütün olarak bakıldığında sergilenen tavrın dinî ve ahlaki değerleri rencide edici gösteriler içerdiğini söyledi. Kadim değerlerin âdeta alaya alındığını kaydeden Prof. Taşpınar “Yuhanna’nın kehanetinden esinlenen Mahşerin 4 Atlısı özünde bir kıyamet senaryosudur. Gösteride kıyamet sahnesini hatırlatacak küresel bir meydan okuma vardı. Kıyametin 7 mührünün açıldığını ilan ettiler bir anlamda” dedi.

Paris Advanced Research Center (PARC) Direktörü Dr. Nevzet Çelik de organizasyon için ayrılan 9 milyar avronun 1,5 milyar avrosunun açılış seremonisi için harcandığını belirterek “Şu an Fransa, 3,2 trilyon avro ile AB’nin en borçlu ülkesi. Olimpiyatların da hiçbir getirisi olmayacak. Ayrıca LGBT başta olmak üzere normalize edilen birçok tartışmalı uygulamayı özgürlük olarak lanse eden Fransa kendi heyetlerindeki başörtülü bir kıza izin vermedi. Çok ciddi tutarsızlıklar barındıran bir tavır izliyoruz” diye konuştu.

AHLAKSIZLIK SİRKİ! PROPAGANDAYA DÖNÜŞTÜRDÜLER

Olimpik Sapkınlığa siyasiler de sert tepki gösterdi. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Paris’te sporun zenginliği yerine her türlü sapkınlığın sunumuna, LGBT rezaletinin sergilendiğini belirterek “Kirli ideolojilerin ve bu sapkın fikirlerin normalleştirilmeye çalışıldığı bu açılış, ahlaksızlıkların dünyaya aşılanmaya çalışıldığı bir sirk görüntüsünden öteye gidemedi. Ne yazık ki inancından dolayı başını örten sporcunun örtüsünü şapka altına saklamak zorunda bırakan Fransa bu ahlaksızlık geçidine izin vermiştir. Bize dayatılmaya çalışılan bu sapkın zihniyetlerin her zaman karşısında olacağız” dedi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan TBMM Genel Kurulunda açılışın “LGBT, pedofili, satanizm gibi her türlü sapkın akımın propagandası olduğunu söyledi. Çalışkan “Toplumumuzun çok ciddi bir bölümü bu sapkınlığa tepki gösterirken bir de buna hayranlıkla bakıp övgüler düzenleri de gördük. Bir de, bu sapkınlığı gözümüze sokanlara değil, bu rezilliğe sapkınlıktır diyenlere tepki gösterenleri de gördük. Olimpiyatların bu sapkınlıkların propaganda aracı hâline getirilmesini kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz” diye konuştu.