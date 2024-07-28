Alman televizyonunun yayını Yunan'ı kızdırdı! Devlet hukukuna göre KKTC var

Almanya merkezli ARD1'in KKTC’nin haritasının kullanılması Yunan'ı kızdırdı! Uzmanlar olayı gazetemize değerlendirdi.

SAMET EKER ANKARA - Almanya merkezli ARD1 televizyonunda, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın anlatıldığı yayında, KKTC’nin haritasının kullanılması ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na yer verilmesi Yunanistan’da tepkiyle karşılandı. Türk kamuoyunda olumlu karşılanan olayı uzmanlar gazetemize değerlendirdi.

KKTC VAR VE DEVAM EDİYOR

Eski Büyükelçi Umut Arık:

"ARD1’in bu yayını yapması, görünür olması açısından katkı sağlayabilir. Devletler hukuku bakımından bir devletin devlet olabilmesi için tanınmasına ihtiyacı yoktur. ARD1 Televizyonu’nun yaklaşımı makul anlayışın bir örneği olabilir. Bu anlayışı Türk Devletleri Teşklilatında da görmekteyiz. Devletler hukukuna göre KKTC var ve devam etmektedir. "

KIBRIS DAHA GÖRÜNÜLÜR KILINMALI

Uluslararası İlişkiler Profesörü Haydar Çakmak:

ARD1’de bu bilgilerin yayınlanması iyi bir durum. Daha önce yapılmamış olması önemli. Avrupa kamuoyunda Kıbrıs’ın durumu dikkat çekebilir. Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünün savunulmaması tarafgirlikten başka bir şey değil. Hem Türkiye hem de KKTC hükûmetleri daha fazla Kıbrıs’ı daha görünür kılmalı.