Eczacılıkta dijital dönem başlıyor

Eczacılık mesleği, dijital danışmanlık ve yeni teknolojilerle birlikte değişiyor.

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Eczacıların bu dönüşümdeki rolü, 22-23-24 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenecek “Geleceğin E Hali 2026” toplantısında ele alınacak. Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) tarafından düzenlenen etkinlikte, dijitalleşmenin eczacılık hizmetlerine nasıl yansıyacağı, yeni nesil danışmanlık modelleri ve mesleğin geleceği konuşulacak.

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