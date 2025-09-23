Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Erken doyma hissi lösemi belirtisi olabilir! Teşhis için düzenli kan testi şart

Erken doyma hissi lösemi belirtisi olabilir! Teşhis için düzenli kan testi şart

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erken doyma hissi lösemi belirtisi olabilir! Teşhis için düzenli kan testi şart
Sağlık Haberleri

Kronik miyeloit löseminin (KML) sessiz ilerleyen, ancak erken teşhisle tedavi başarısı artan bir hastalık olduğunu belirten hematoloji uzmanı Dr. Nihan Alkış, “KML çoğu zaman rutin kan testlerinde tesadüfen tespit ediliyor. Erken dönemde fark edilmesi, hastalığın kontrol altına alınmasında büyük avantaj sağlıyor. Erken teşhis ve düzenli takip sayesinde hastalığın kontrol altında tutulması, yaşam kalitesinin korunması ve uzun dönem sağ kalım sağlanabilir” dedi.

ZİYNETİ KOCABIYIK -KML’de anormal şekilde kemik iliğinde artan beyaz kan hücrelerinin kansızlığa yol açabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Alkış, bu durumun hâlsizlik, yorgunluk, nefes darlığı, baş dönmesi, çarpıntı ve kemik ağrıları gibi yakınmalara sebep olduğunu belirtti.

Dalak büyümesinin de sık görülen belirtiler arasında olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Alkış, “Karın sol üst kısmında dolgunluk hissi veya yemeklerde erken doyma şikâyeti olabilir. Bazı hastalar kilo kaybı yaşayabilir. Ancak hastaların önemli bir kısmı herhangi bir şikâyet olmaksızın rutin kan tetkiklerinde lökosit yüksekliği tespit edilerek hekime yönlendirilir” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

