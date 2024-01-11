Hastaneler doldu taştı, kritik uyarı geldi... Nezle değil ölümcül influenza

11 Ocak 2024 13:50 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 13:50

Havaların soğuması ile birlikte hastaneler doldu taştı, birçok vatandaş artan soğuk algınlığı ve grip nedeniyle maskeleri yeniden kullanmaya başladı. Tüm dünyayı esir alan Covid-19 etkisini yavaş yavaş kaybetmişken, son vakalar durumun yeniden sorgulanmasına neden oldu. Bakan Koca kapalı ortamlarda geçirilen sürenin artması ile birlikte üst solunum yolu enfeksiyonunun daha hızlı yayıldığını belirtirken, Türk Tabipleri Birliği'nden ise 'ölümcül influenza ve Covid-19' açıklaması geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, solunum yolu hastalıklarına sık rastlanan bir mevsimde bulunulduğunu vurgulayarak, "En önemli artışı, nezle dediğimiz enfeksiyonlarda görüyoruz. Soğuk havaların başlamasıyla kapalı ortamda geçirdiğimiz süre arttığı için nezle daha hızlı yayılıyor" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında uzman bir ismin hastalığın bulaşmasını önlemek için neler yapılması gerektiğini aktaran videosuna da yer verdi.

TTB'DEN YENİ AÇIKLAMA

Artan vakalar sonrası bir açıklama da Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) geldi. TTB Aile Hekimliği Kolu Sekreteri Dr. Sibel Uyan, "Ülkemizde bir aya yakın süredir hız kesmeden süren İnfluenza, Covid-19, RSV başta olmak üzere Adenovirüs, Rotavirüs gibi mevsimsel virüslerin kaynaklık ettiği salgın, toplumu ve sağlık emekçilerini adeta esir almış, oldukça önemli bir toplumsal sağlık sorunu haline gelmiştir" dedi.

Hastanelerin dolu olduğunu ve servislerde yer bulunmadığını belirten Uyan, randevu bulamayan vatandaşların acillere ve aile sağlığı merkezlerine akın ettiğini söyledi.

"ÖLÜMCÜL INFLUENZA VE COVID-19 SALGINI"

"Yaşadığımız bahar nezlesi değil, ölümcül influenza ve Covid-19 salgınıdır" diyen Uyan, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşadığımız salgın basit bir nezle değildir. Toplum ve sağlık çalışanları salgınla ilgili sürekli bilgilendirilmeli, koruyucu önlemler hatırlatılmalı, eğitimler yapılmalıdır. Sağlık kurumlarında maske takılması zorunludur.

Genelgeler halen geçerlidir ve maske şu an en çok ihtiyacımız olan koruyucu tedbirlerden biridir. Toplu taşıma, kapalı kalabalık ortamlarda maske-mesafe-hijyen kuralının uygulanması, bunun için yönetenlerin kararlı tutum içinde olmaları önemli ve gereklidir.

Riskli grupları korumak için grip aşısı halen mevcuttur ama aşı karşıtları söylemleriyle kafası karıştırılan yurttaşlar doğru bilgilendirilmelidir. Covid-19 güncel varyantı için aşı temin edilmeli risk gruplarına uygulanmalıdır."