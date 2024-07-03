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Havuzda tıkaç kullanın derinlere dalmayın

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Havuzda tıkaç kullanın derinlere dalmayın
Kulak Sağlığı, İltihap, Haber

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muammer Melih Şahin, dış kulak yolu enfeksiyonunun yazın en sık görülen hastalıkların başında geldiğini söyledi.

ESMA ALTIN ANKARA - Enfeksiyonun, kulak kepçesinde ağrı ile kendini belli ettiğini kaydeden Şahin “Suyla temas hâlinde tıkanmalar meydana gelebilir. Dış kulak yolunda iltihaba bağlı ödem ve kapanmalar olabilir. İşitme kaybı ve akıntı olabilir. Bu yüzden tıkaç kullanılmalı. Hassas kişiler kafalarını suya batırmadan yüzmeli” dedi.

KULAK ÇÖPÜ KULLANMAYIN!

Kulak çöpünün kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Şahin, “Onun yerine 10-15 saniye kulak kısmı kurutma makinesiyle kurutulabilir” diye konuştu. Derin dalışların risklerine de dikkat çeken Şahin “Ani derin dalışlar kalıcı sağırlığa bile sebep olabiliyor. Profesyonel olmayanlar, derinlere dengeli bir şekilde dalmalı, daldığı yerden de dengeli bir şekilde çıkmalı” dedi. 

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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