Houston Türkiye’yi işaret etti! 83 yaşındaki kalp hastasının ameliyatını dünyada yapamadılar

Libyalı yaşlı kadını dünyaca ünlü hastaneler “Artık yapılacak bir şey kalmadı” diyerek eve gönderirken, kalp cerrahisi konusunda en başarılı merkezlerin bulunduğu ABD’nin Houston şehrindeki kardiyolog, Türkiye’deki doktorları tavsiye etti.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Kalp kapak hastası 83 yaşındaki Libyalı kadın, bütün dünyada aradığı şifayı Türkiye’de buldu. Taşıdığı riskler sebebiyle Almanya’da ve Amerika’da hiçbir cerrahın ameliyat yapmaya cesaret edemediği Fathiyah Husayn Yousuf Maziq, Türkiye’de gerçekleştirilen dört saatlik operasyonla sağlığına kavuştu. Mazig, tekerlekli sandalye ile geldiği ülkemizde operasyon sonrasında bir gün içinde ayağa kalkarak ülkesine döndü.

BATILI CERRAHLAR CESARET EDEMEDİ

Mitral kapağında ve triküspit kapağında ileri derecede kaçak bulunan Fathiyah Husayn Yousuf Maziq bunun sonucunda gelişen ileri derecede kalp yetmezliği sebebiyle nefes alamıyor ve yürüyemiyordu. Tedavide geç kalınmıştı. Triküspist kapak ameliyatı göğüs kafesi açılarak ve kalp yavaşlatılarak yapılıyor. Ancak Maziq’in hem yaşı hem de eşlik eden hastalıkları açık ameliyata uygun değildi. Radyoloji uzmanı olan oğlu ve göz hastalıkları uzmanı olan kızı anneleri için başta Almanya ve Amerika olmak üzere tıbbi açıdan gelişmiş birçok ülkede şifa aradı. Ancak bu ülkelerde hiçbir cerrah yaşlı kadının operasyonunu yapmaya yanaşmadı. Tam tersine “Anneniz için yapacak bir şey kalmamış” diyerek meslektaşlarını geri çevirdiler.

HOUSTON’DAKİ KARDİYOLOG, TÜRKİYE’Yİ TAVSİYE ETTİ

Sonunda Amerika Birleşik Devletlerinde kalp cerrahisi konusundaki en tecrübeli merkezlerden biri olan Houston’daki bir kardiyoloji uzmanı, Maziq’in ailesine Türkiye’ye gitmelerini tavsiye etti. Türkiye’de kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. İsmail Ateş’e ulaşan yaşlı kadının kalp kapaklarındaki kaçak, girişimsel yöntemle göğüs kafesi açılmadan yapılan operasyonla tamir edildi.

İKİ AMELİYAT AYNI ANDA

Doç. Dr. İsmail Ateş, aynı anda hem Mitraclip hem de triclip yöntemlerini uygulayarak, eş zamanlı olarak yaşlı kadının mitral kapağını ve triküspit kapağını tamir etti. Doç. Dr. Ateş, mitraclip metodunun anjiyo yöntemiyle uygulandığını ve göğüste hiçbir kesinin olmadığını, kasıktan yapılan bu ‘mandallama işlemi’nin 1-1,5 saat sürdüğünü söyledi. Triküspit kapak tamirinin ise robotik bir teknik olarak tanımlanabilecek triclip işlemi ile yapıldığını aktaran Doç. Dr. Ateş “Triclip tedavisi, mitraclip tedavisine benzer şekilde kalbe klip yerleştirilmesi yani mandallama prensibine dayanan bir tedavi yöntemidir. Endoskopik kalp ultrasonu eşliğinde yapılır” dedi.

KOCA ÇINAR

Libyalı hasta Fathiyah Husayn Yousuf Maziq, operasyondan sonra 84. yaşınısevdikleriyle birlikte sağlıklı olarak kutladı.

KALP CERRAHİSİNDE YENİ TREND

Ameliyatsız yöntemler hayat kurtarıyor

Ameliyatsız yöntemlerin hastalara avantaj sağladığını ifade eden Dr. İsmail Ateş “Kalp ameliyatlarının zorlukları ve riskleri hemen herkesçe çok iyi biliniyor. Hatta birçok hasta bu riskler ve zorluklardan dolayı kapak hastalıklarının tedavisini geciktiriyor ve bu yüzden sağlıklarını kaybediyor. Tıp teknolojisindeki gelişmeler ve giderek artan ameliyatsız müdahale imkânları hem hastalara büyük kolaylık getirmekte hem de hekimlere çok ciddi kapak müdahalelerini çok düşük risklerle yapabilme imkânı sunmaktadır. Ameliyatla mekanik kalp kapağı takıldı ise mutlaka kan sulandırıcı kullanmak gerekir. Oysa ameliyatsız kapak müdahalelerinden sonra bu ilacın kullanım mecburiyeti yoktur. Sadece bu durum bile birçok ölümü önlemekte ve hastaların uzun yıllar problemsiz yaşamasını sağlar” İfadelerini kullandı.