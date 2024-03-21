Kadın tiryaki sayısı arttı!

Tütün endüstrisinin kadınlara yönelik saldırgan pazarlama taktikleri sonucu kadınlar arasında sigara tüketimi tarihin en yüksek düzeyine ulaştı.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - 2022 yılında yayınlanan Türkiye Sağlık Araştırmaları sonuçlarına göre ülkemizde, 15 yaş üstü kadınlardaki tütün ve tütün ürünleri kullanım sıklığının yüzde 15’e ulaştığını söyleyen Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tamer Altınok “35-44 yaş grubundaki kadınlarda tütün kullanımı, cumhuriyet tarihinin en yüksek düzeylerine ulaşmıştır. Orta yaş grubundaki her dört kadından biri sigara içiyor. Muhtemeldir ki bu kadınların çoğu eğitimli, çalışan ve şehirde yaşayan kadınlardır. Erkekler arasında düşük eğitim düzeyine sahip, işçi ya da işsiz olanlar daha sıklıkla sigara içicisi iken; kadınlarda durum tam tersidir. Çünkü tütün endüstrisi, yüzyılı aşkın bir süredir, cinsiyete dayalı reklamcılık tekniklerini kullanarak; sigarayı geleneksel kadın rollerine isyan olarak konumlandıran, özgürleşmenin ve erkeklerle eşitliğin sembolü olarak tasvir eden reklam ve pazarlama taktikleri kullanmıştır” dedi.