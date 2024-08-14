Kanala sodyum siyanür döküldü! Yetkililer 'büyük bir olay' diyerek uyardı

İngiltere’deki Walsall kanalına sodyum siyanür dökülmesi sonucu suyla teması olanlar için "ciddi sağlık riski" uyarısında bulunuldu. Çevre Ajansı, zehirli kimyasalın suda çözündüğünü belirterek halkı kanal ve çevresindeki bölgelere yaklaşmamaları konusunda uyardı. Suyla doğrudan fiziksel temasın sağlık açısından ciddi risk teşkil ettiği belirtildi.

İngiltere’nin Batı Midlands bölgesinde bulunan Walsall kanalında meydana gelen sodyum siyanür sızıntısı, ciddi sağlık risklerine yol açtığı uyarısını beraberinde getirdi.

Walsall Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, zehirli kimyasal maddenin kanala dökülmesi "büyük bir olay" olarak değerlendirildi ve acil müdahale başlatıldı.

Çevre Ajansı'nın suda sodyum siyanür ve diğer kimyasalları test etmek için çalışmalar yürüttüğü kaydedilen açıklamada, sodyum siyanürün suda çözündüğüne dikkati çekildi. Açıklamada, halka kanal ve civarındaki bölgeden kaçınmaları gerektiği vurgulanarak, suyla doğrudan fiziksel temasın sağlık açısından potansiyel ciddi risk teşkil ettiği uyarısında bulunuldu. Ayrıca, açıklamada, kanaldan balık alanların bu balıkları yememesi gerektiğinin altı çizildi.

WALSALL BELEDİYE KONSEYİ BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Walsall Belediye Konseyi Başkanı Garry Perry de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kimyasal maddenin nöbetlere, kusmaya ve bilinç kaybına neden olabilen "sodyum siyanür" olduğunu doğruladı. Perry, "(Halkın) endişesini anlıyoruz. Elbette bireyleri korumak için doğru önlemleri almak üzere elimizden geleni yapmak istiyoruz" dedi.

Çevre Ajansı'na göre, kimyasala maruz kalmak baş ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi, kafa karışıklığı, kalp atış hızında değişiklik ve bilinç kaybına neden olabilir. Etkilenen bölgede kanal suyuna maruz kalan ve kendini iyi hissetmeyenlerin 111'i ya da acil durumlarda 999'u arayarak sağlık tavsiyesi alması gerekiyor.