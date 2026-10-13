İngiltere’de karın ağrısı şikayetiyle acil servise götürülen 2 yaşındaki Finlay Roberts’ın, hastane koridorunda 9 saat bekletildikten sonra hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Temmuz 2024’te yaşanan olayla ilgili soruşturmada, rutin kontrollerin yapılmadığı ve küçük çocuğun bağırsaklarındaki dönmenin tespit edilemediği belirtilirken uzmanlar, farklı bir bakım uygulanması halinde Finlay’in hayatta kalma şansı olabileceğini açıkladı.

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İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Liz ve David Roberts çifti, Temmuz 2024’te karın ağrısı şikayetiyle 2 yaşındaki oğulları Finlay’i Whittington Hastanesi’nin acil servisine götürdü.

HASTANE KORİDORLARINDA 9 SAAT BEKLEMİŞ

Ancak küçük çocuk, yoğunluk ve personel yetersizliği yaşanan hastanede yaklaşık 9 saat bekledi. Bu sürenin büyük bölümünü koridorda geçiren Finlay, gece saat 01.00 sıralarında eve gönderildi. Annesi, saatler sonra oğlunun cansız bedenini buldu.

Karın ağrısıyla gittiği hastanede 9 saat bekletilmiş! 2 yaşındaki çocuğun ölümünde ihmaller zinciri

BAĞIRSAKLARINDA DÖNME MEYDANA GELMİŞ

Korkunç ihmalin ardından başlatılan incelemelerde, Finlay’in bağırsaklarında dönme meydana geldiği ancak hastanede bu rahatsızlığın tespit edilemediği belirlendi. Soruşturma kapsamında gerekli kontrollerin yapılmadığı ve sağlık çalışanları arasındaki iletişimde aksaklıklar yaşandığı ortaya çıktı. Adli tabip ise, gerekli kontrollerin zamanında yapılmasının çocuğu kurtarabileceğini savundu.

Finlay’in annesi Liz Roberts, oğlunun durumu ağır olmasına rağmen hastanenin koridorunda bekletilirken ona rektal fitil uygulamak zorunda kaldığını anlattı. Yaşadıklarının kendileri için çok zor olduğunu belirten anne, koridorda bekleyen bir hastanın durumunun ciddiyetini değerlendirmenin güç olduğuna dikkat çekti.

Karın ağrısıyla gittiği hastanede 9 saat bekletilmiş! 2 yaşındaki çocuğun ölümünde ihmaller zinciri

“BOZUK BİR SİSTEMİN GÖSTERGESİ”

Baba David Roberts ise oğlunun yaşadıklarını İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’ndeki sorunların bir göstergesi olarak değerlendirdi. David Roberts, “Saatlerce koridorda tekerlekli sandalyede oturmak, onu tam olarak öldüren şey değildi, ama bozuk bir sistemin, temelden bozuk bir sistemin mükemmel bir sembolü.” ifadelerini kullandı.

Olay, İngiltere’de hastanelerdeki yoğunluk ve koridorlarda verilen sağlık hizmetlerini yeniden gündeme getirdi. Konuyla ilgili araştırma yapan acil servis uzmanı Dr. Tom Roberts da hastaların uygun olmayan alanlarda tedavi edilmesinin üzücü olduğunu belirterek, acil servislerdeki aşırı kalabalığın hasta güvenliğini tehlikeye attığı uyarısında bulundu.

Uzman, sorunun çözümü için hastanelerin diğer birimlerinin ve sosyal hizmetlerin de sürece dahil olması gerektiğini vurguladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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