Otizm belirtilerini geri çeviren ilaç! Fare çalışmaları başarılı

Stanford Tıp Merkezinden araştırmacılar, yaptıkları çalışmada epilepsi nöbet bozukluğunun potansiyel tedavisi olarak araştırılan bir ilacın, beynin talamus yapısında duyusal bilgileri işlemekle görevli bir parçası olan retiküler talamik çekirdeği (RT) baskıladığını ve otistik semptomlar ortadan kalktı.

Fareler üzerinde yapılan çalışmalarda Z944 olarak tanımlanan ilacın sadece bir kez verilmesinin, ışığa ve sese karşı artan hassasiyet, uyarılma, tekrarlayan davranışlar, sosyal sorunlar ve nöbet riskinin artması gibi otizmle ilişkili belirtileri tersine çevirdiğini buldular.