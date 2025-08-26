Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Otizm belirtilerini geri çeviren ilaç! Fare çalışmaları başarılı

Otizm belirtilerini geri çeviren ilaç! Fare çalışmaları başarılı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Otizm belirtilerini geri çeviren ilaç! Fare çalışmaları başarılı
Otizm, İlaç, Fare, Araştırma, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni bir araştırma, nöbetleri tedavi etmek için kullanılan ilaçların otizmin yaygın belirtilerini tersine çevirebileceğini öne sürüyor.

Stanford Tıp Merkezinden araştırmacılar, yaptıkları çalışmada epilepsi nöbet bozukluğunun potansiyel tedavisi olarak araştırılan bir ilacın, beynin talamus yapısında duyusal bilgileri işlemekle görevli bir parçası olan retiküler talamik çekirdeği (RT) baskıladığını ve otistik semptomlar ortadan kalktı.

Fareler üzerinde yapılan çalışmalarda Z944 olarak tanımlanan ilacın sadece bir kez verilmesinin, ışığa ve sese karşı artan hassasiyet, uyarılma, tekrarlayan davranışlar, sosyal sorunlar ve nöbet riskinin artması gibi otizmle ilişkili belirtileri tersine çevirdiğini buldular.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Mikro egzersizle zayıflayın! Obeziteyle yeni mücadele16'sında dünya devini ipten aldı! Liverpool'un galibiyeti 90+10'da Ngumoha ile geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mikro egzersizle zayıflayın! Obeziteyle yeni mücadele - SağlıkMikro egzersizle zayıflayın! Obeziteyle yeni mücadeleDiş renginiz hastalık habercisi olabilir! Gülüşünüz sağlığınız hakkında ne söylüyor? - SağlıkGülüşünüz sağlığınız hakkında ne söylüyor?Araştırmada korkutan gerçek ortaya çıktı: Sıcak hava insanları daha hızlı yaşlandırıyor! - SağlıkSıcak hava daha hızlı yaşlandırıyor!İçtiği su kabusu yaşattı, gerçeği hastanede öğrendi - Sağlıkİçtiği su kabusu yaşattı, gerçeği hastanede öğrendiTamamlayıcı ve geleneksel tıp için laboratuvar geliyor - SağlıkTamamlayıcı ve geleneksel tıp için laboratuvar geliyorUyuşma ve elektriklenme şikayetleri yaşıyordu! Doktora gidince hastalığı ortaya çıktı - SağlıkUyuşma ve elektriklenme şikayetleri yaşıyordu! Doktora gidince hastalığı ortaya çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...