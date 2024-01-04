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    • - Güncelleme Tarihi:

    Sıcak çay, yemek borusu kanseri sebebi

    Erzurum, Van, Ağrı, Muş, Bitlis, Bayburt ve Erzincan'da sık görülen yemek borusu kanseri üzerine araştırma yapan bilim insanları, sıcak çayın bu kansere etkisini ortaya koydu.

    Sıcak çay, yemek borusu kanseri sebebi
    Sağlık Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atilla Eroğlu yönetiminde yapılan çalışma kapsamında, 25 yıldır yemek borusu kanseri teşhisi konulan 742 erkek ile 720 kadının verileri toplanarak, bu hastalardan yüzde 85’inin çayı çok sıcak içtiği bilgisine ulaşıldı. Yemek borusu kanserine sıcak çayın yanı sıra genetik faktörler, sebze ve meyveden fakir diyet, sigara ve alkol gibi etkenlerin de araştırıldığı bu çalışma, Turkish Journal of Medical Sciences dergisinde yayımlandı. Sıcak çayın, sindirim sistemindeki bariyeri yok ederek kansere sebep olduğunu söyleyen Prof. Dr. Eroğlu “Çayın 65 derecenin altında içilmesi gerekli. Bardağa koyduktan sonra çayı 3-4 dakika bekletelim. 85 derecenin üzerinde içilen çayın 65 derecenin altında içilen çaya kıyasla 8 kat daha yemek borusu kanserini artırdığını bilimsel veri olarak tespit ettik. Lütfen çayı hafif ılıtıp için” dedi. AA

    Düzenleyen:  - Sağlık
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Sağlık > Sıcak çay, yemek borusu kanseri sebebi
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